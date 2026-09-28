Carburanti, da oggi il tetto ai prezzi non è più solo Eni: si aggiunge IP

Attualità · Benzina

Da oggi il tetto al prezzo di benzina e diesel non riguarda più soltanto Eni. Anche IP ha deciso di intervenire per frenare il caro carburanti e, proprio da lunedì 28 settembre, inizierà ad applicare progressivamente un limite ai prezzi praticati sulla propria rete.

La decisione è stata annunciata da Socar, il gruppo energetico azero che dallo scorso maggio controlla Italiana Petroli, e arriva a poche ore dall’iniziativa lanciata da Eni. Per gli automobilisti si apre così una settimana nella quale una parte consistente della rete italiana proverà a mettere un argine alla corsa dei prezzi alla pompa.

Eni parte da oggi con numeri già definiti: benzina a un massimo di 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro, sia in modalità self service sia al servito. Il price cap sarà inizialmente applicato per 30 giorni, con la possibilità di estenderlo fino alla fine dell’anno in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

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Diverso il meccanismo annunciato da Ip. Socar ha confermato l’introduzione di un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio, che sarà applicato progressivamente a partire dalla rete a marchio IP, ma non ha indicato un unico prezzo massimo valido per tutti gli impianti. Il valore del tetto, spiega la società, sarà determinato tenendo conto delle differenti esigenze della rete e della necessità di salvaguardare la filiera, composta da migliaia di operatori.

Ma la novità potrebbe non fermarsi qui. Socar ha annunciato che studierà anche le modalità per estendere il meccanismo alle stazioni di servizio a marchio Esso e agli altri operatori che acquistano carburante da IP per poi commercializzarlo attraverso i propri marchi. Al momento, però, per queste reti non c’è ancora un price cap operativo annunciato.

Si comincia quindi a intravedere un possibile effetto domino dopo la scelta di Eni. Nei giorni scorsi il Governo aveva invitato anche gli altri operatori del settore a seguire la stessa strada, mentre i prezzi continuavano a mantenersi su livelli molto elevati.

Secondo gli ultimi dati del Mimit riportati domenica, sulla rete stradale nazionale il gasolio aveva raggiunto una media di 2,377 euro al litro, mentre la benzina si attestava a 2,159 euro; in autostrada il diesel si avvicinava ai 2,50 euro.

Da oggi, dunque, cambia lo scenario: Eni parte con un tetto nazionale già definito, Ip avvia progressivamente il proprio intervento e si apre alla possibilità di coinvolgere anche Esso e altre reti.

Resta da capire se nelle prossime ore altre compagnie seguiranno la stessa strada. Se accadesse, quella partita come iniziativa di un singolo operatore potrebbe trasformarsi in un intervento molto più ampio sui prezzi dei carburanti in Italia. Che poi è proprio ciò che il Governo auspicava.