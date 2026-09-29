Carburanti, dopo Eni e IP anche Q8 aderisce al price cap: si allarga la rete degli sconti

Attualità · Benzina

Il fronte del contenimento dei prezzi dei carburanti si allarga. Dopo Eni e IP, anche Q8 entra nel meccanismo del price cap, aumentando il numero di distributori coinvolti nella riduzione dei prezzi alla pompa.

La decisione arriva a due giorni dall’avvio del tetto introdotto da Eni-Enilive, che ha fissato il prezzo massimo a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel sulla propria rete.

Dopo il primo passo di Eni, si era mossa anche Italiana Petroli (IP), controllata da Socar, annunciando un intervento di calmierazione dei prezzi con applicazione progressiva sulla propria rete.

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Ora si aggiunge anche Q8, che ha scelto di aderire al meccanismo a partire dall’1 ottobre, contribuendo ad ampliare la platea degli impianti interessati.

La novità arriva mentre il mercato sta ancora assorbendo gli effetti del primo giorno di price cap e mentre Eni ha di fatto finito le scorte. Le medie nazionali hanno iniziato a scendere, ma il calo complessivo resta per ora contenuto, perché il prezzo medio alla pompa tiene conto dell’intera rete nazionale e non soltanto degli impianti che applicano il tetto massimo.

Secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nelle prime ore successive all’introduzione del price cap la benzina self service è scesa a 2,152 euro al litro, mentre il diesel si è attestato a 2,369 euro al litro sulla rete ordinaria.

L’effetto più evidente resta quello negli impianti aderenti, dove la differenza rispetto ai prezzi precedenti ha portato molti automobilisti a scegliere i distributori con il prezzo calmierato, provocando in alcuni casi code e attese.

A Siracusa, come in altre città italiane, già nella giornata di lunedì si erano registrate file davanti alle stazioni Eni-Enilive, con automobilisti interessati a sfruttare il ribasso e già oggi sono stati affissi cartelli che annunciano la fine delle scorte.

Con l’ingresso di Q8 il meccanismo coinvolge quindi una quota più ampia della rete nazionale. Resta ora da capire se anche altri grandi operatori seguiranno la stessa strada e se il maggiore numero di impianti coinvolti produrrà nelle prossime settimane un effetto più evidente sulle medie dei prezzi.

La partita resta aperta: dopo il primo intervento di Eni, la pressione competitiva sugli altri marchi aumenta e il mercato dei carburanti si prepara a una nuova fase.