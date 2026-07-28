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Carburanti, Nicita (Pd): “L’errore di Meloni costa agli italiani almeno 240 milioni”

di Oriana Gionfriddo ·
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Il senatore Antonio Nicita

“Il decreto approvato ieri sera è la conferma dell’errore, non la sua correzione. Tre settimane dopo aver lasciato scadere lo sconto, il Governo lo riaccende per dieci giorni e solo sul gasolio, rinviando tutto al Consiglio dei ministri del 4 agosto. È la fotografia perfetta di una politica a interruttore, che fallisce sia il sostegno a cittadini e imprese sia il contrasto alla speculazione”.

Così Antonio Nicita, vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, in un intervento pubblicato sul suo blog.

“Dal 18 marzo al 3 luglio abbiamo speso quasi 1,6 miliardi senza costruire alcun automatismo – prosegue Nicita – consegnando agli operatori della filiera il calendario del riprezzamento. Abbiamo chiesto da marzo di attivare l’accisa mobile, alimentandola con un fondo capace di anticipare l’extragettito Iva e accompagnandola con il monitoraggio dei margini nei mercati locali meno concorrenziali. Con una trasmissione ai consumatori migliore di venti punti percentuali, a parità di costo per lo Stato, sarebbero arrivati a famiglie e imprese almeno 240 milioni in più”, aggiunge il senatore.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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