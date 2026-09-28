Carburanti, scatta il price cap Eni: code anche a Siracusa. IP prepara i ribassi

Attualità · Benzina

Primo giorno di prezzi calmierati per benzina e diesel sulla rete Eni-Enilive e primi effetti visibili anche a Siracusa, dove questa mattina si sono formate code di automobilisti davanti ad alcune stazioni di servizio. Il richiamo è quello dei nuovi prezzi: benzina a un massimo di 1,99 euro al litro e gasolio a 2,19 euro. Era un effetto prevedibile e si è materializzato già nelle prime ore della giornata. Automobilisti in fila, con pazienza, per approfittare della differenza rispetto ai prezzi medi praticati negli ultimi giorni. Una situazione che non riguarda soltanto Siracusa: code e un aumento degli accessi alle pompe Eni vengono segnalati in diverse città italiane, anche se con intensità molto differente da zona a zona.

Da oggi, lunedì 28 settembre, è infatti operativo il price cap deciso da Eni per la rete Enilive. Il prezzo massimo è fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, anche nelle aree autostradali. La misura resterà in vigore inizialmente per 30 giorni e potrà essere prorogata fino alla fine dell’anno in relazione all’andamento del mercato e alle condizioni degli approvvigionamenti.

La differenza rispetto ai listini precedenti è consistente: il prezzo consigliato Eni è sceso di 15,8 centesimi al litro per la benzina rispetto alla media self del giorno precedente e di 20,9 centesimi per il gasolio. Il primo effetto è visibile anche sulle medie nazionali, sebbene per il momento in misura molto più contenuta rispetto allo sconto praticato negli impianti Eni.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Secondo l’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa mattina il prezzo medio della benzina in modalità self service sulla rete stradale nazionale è sceso a 2,152 euro al litro, contro i 2,159 euro di ieri. Il gasolio è passato da 2,377 a 2,369 euro al litro. Più consistente la diminuzione in autostrada: la benzina self passa da 2,254 a 2,214 euro al litro, mentre il diesel scende da 2,459 a 2,420 euro.

Il calo medio nazionale resta dunque nell’ordine di pochi millesimi sulla rete ordinaria. È un dato da tenere distinto dal ribasso molto più consistente applicato direttamente negli impianti Eni: il peso di questi ultimi sull’intera rete nazionale diluisce inevitabilmente l’effetto sulla media complessiva.

Nel frattempo si muove anche IP. Socar, il gruppo energetico azero che controlla Italiana Petroli, ha annunciato un intervento per limitare i prezzi di benzina e gasolio, aderendo all’invito del Governo a intervenire sul caro carburanti. Il meccanismo, però, è diverso da quello Eni. IP non ha indicato un prezzo massimo nazionale di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il diesel. La società ha spiegato che i nuovi valori saranno definiti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera e che l’applicazione avverrà progressivamente a partire dalla rete a marchio IP.

Nella mattinata di oggi, infatti, il ribasso non risultava ancora applicato uniformemente negli impianti della rete. Socar sta inoltre studiando la possibilità di estendere successivamente il meccanismo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono da IP e distribuiscono carburanti con marchi differenti. Al momento non risultano invece analoghe iniziative annunciate da altri grandi operatori.

Il primo giorno del price cap restituisce quindi un mercato a due velocità: da una parte gli impianti Eni-Enilive, dove il tetto è già operativo e sta attirando molti automobilisti; dall’altra una rete nazionale nella quale il prezzo medio rimane sensibilmente superiore. A Siracusa la fotografia della mattinata è quella delle auto in coda davanti alle stazioni Eni-Enilive. Una conseguenza prevedibile considerando che, con un pieno da 50 litri, una differenza di 15-20 centesimi al litro può significare un risparmio nell’ordine di 7,50-10 euro.

Le prossime ore serviranno soprattutto a capire quanto rapidamente IP tradurrà l’annuncio nei prezzi effettivamente esposti alle pompe e se la pressione competitiva generata dal tetto Eni spingerà altri operatori a intervenire sui propri listini.