Carburanti, Sicilia tra le regioni più care: l’allarme del Codacons

La Sicilia si conferma tra le regioni italiane più costose sul fronte dei carburanti. È quanto emerge dall’elaborazione del Codacons sui dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 12 aprile.

Secondo i numeri diffusi, nell’isola il prezzo medio della benzina self service si attesta a 1,804 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge quota 2,171 euro al litro. Valori superiori alla media nazionale, che si ferma rispettivamente a 1,783 euro per la benzina e 2,162 euro per il gasolio.

Il divario, seppur contenuto in termini assoluti, evidenzia una penalizzazione per la Sicilia: +2,1 centesimi al litro per la benzina e +0,9 centesimi per il gasolio rispetto al resto d’Italia.

Nel dettaglio, l’isola si colloca tra le aree più care del Paese. Per la benzina, con 1,804 euro al litro, si posiziona tra i valori più alti, dietro Molise e Basilicata e in linea con la Calabria. Anche sul gasolio, con 2,171 euro al litro, la Sicilia si mantiene nella fascia alta, poco sotto regioni come Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Una situazione che, secondo il Codacons, rischia di avere pesanti ripercussioni sull’economia locale. In un territorio fortemente dipendente dal trasporto su gomma, il costo dei carburanti incide direttamente sui bilanci di famiglie e imprese, con effetti a catena su prezzi, logistica e competitività.

“Si tratta di dati che destano enorme preoccupazione – afferma Francesco Tanasi – perché certificano un livello dei carburanti che rischia di produrre effetti su tutta l’economia dell’isola”.

Secondo Tanasi, l’aumento dei prezzi non colpisce soltanto chi si rifornisce, ma si riflette sull’intera filiera economica: dai trasporti ai servizi, fino ai prezzi al dettaglio. “Un’economia fragile come quella siciliana non può permettersi una simile pressione, che rischia di tradursi in un ulteriore impoverimento delle famiglie e in nuove difficoltà per le imprese”.

Da qui la richiesta al Governo nazionale di interventi urgenti per contenere i costi e riportare benzina e gasolio a livelli più sostenibili, evitando ulteriori rincari e ripercussioni su consumi e commercio.