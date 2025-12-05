Si intensifica il lavoro di vigilanza nelle carceri della provincia di Siracusa. Negli ultimi giorni la Casa di Reclusione di Noto è diventata il centro di una serie di operazioni straordinarie che hanno portato alla scoperta di droga e telefoni cellulari introdotti illegalmente all’interno dell’istituto. A segnalarlo sono le organizzazioni sindacali OSAPP e U.S.P.P., che parlano di un quadro preoccupante e in costante evoluzione.

Le perquisizioni, condotte in più riprese — il 19 e 25 novembre e successivamente il 4 dicembre — hanno permesso agli agenti di recuperare circa 350 grammi di hashish e quattro telefoni completi di accessori, dalle schede SIM ai caricabatterie. Operazioni complesse, rese possibili anche grazie al supporto del gruppo cinofilo della Casa Circondariale di Siracusa, che ha fornito un contributo determinante nella localizzazione della sostanza stupefacente.

Per i sindacati, questi interventi rientrano in un piano più vasto per ristabilire sicurezza e ordine nelle sezioni detentive. Tuttavia, proprio la frequenza dei sequestri — spiegano — dimostra come il fenomeno dello spaccio all’interno degli istituti sia in crescita e rappresenti ormai un problema strutturale. Un problema che, secondo OSAPP e U.S.P.P., dovrebbe spingere le Istituzioni a un’azione più decisa: «È necessario riflettere e adottare misure durature, perché il rischio è quello di perdere il controllo della situazione», affermano.

Le organizzazioni denunciano inoltre i pericoli legati al consumo di droga in carcere. La presenza di stupefacenti, ricordano, può alimentare dinamiche violente, debiti, intimidazioni e comportamenti estremi dettati dalla dipendenza, con conseguenze dirette sulla sicurezza del personale e della struttura.

Da qui il richiamo alla necessità di potenziare gli organici, aggiornare la tecnologia a disposizione e rafforzare i sistemi di controllo per impedire l’ingresso di sostanze e dispositivi illeciti. «Solo con interventi mirati e risorse adeguate è possibile invertire la tendenza», ribadiscono i sindacati.