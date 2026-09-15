Carcere di Siracusa, arriva un nuovo comandante e sette ispettori. Il Dap valuta i vertici

Attualità · CAvadonna

Un nuovo comandante inviato in missione, sette ispettori in arrivo e una valutazione sulla gestione degli attuali vertici della Casa circondariale. Sono i principali sviluppi emersi dal confronto in videoconferenza tra la Direzione generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e le organizzazioni sindacali sulla situazione del carcere di Siracusa.

A darne notizia è la segreteria provinciale dell’Osapp, attraverso il segretario Giuseppe Argentino, al termine dell’incontro con il direttore generale del personale del Dap, Rita Monica Russo. Al confronto hanno partecipato Osapp, Uil, Cisl, Uspp, Consipe e Cnpp, mentre, secondo quanto riferisce il sindacato, non erano presenti Sappe e Sinappe.

Il primo intervento riguarda il vertice operativo della Polizia penitenziaria: è stato individuato un nuovo comandante da inviare in missione a Siracusa, con il compito di intervenire sull’organizzazione della struttura e, nelle intenzioni dell’amministrazione, ricostruire un rapporto di fiducia con il personale.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

A questo si aggiunge il rafforzamento dell’organico: tre ispettori saranno trasferiti definitivamente a Siracusa e altri quattro arriveranno in missione.

Durante il confronto Osapp ha inoltre richiamato i due dossier, per circa 200 pagine complessive, già trasmessi al provveditore regionale Maurizio Veneziano. La documentazione analizzerebbe nel dettaglio l’organizzazione del lavoro tra febbraio e giugno, con particolare riferimento ai livelli di servizio e al rispetto dei limiti previsti dall’Accordo quadro nazionale.

Secondo il sindacato, proprio l’analisi di questi documenti dovrà consentire all’amministrazione penitenziaria di ricostruire quanto accaduto nei mesi più critici e verificare le scelte organizzative adottate.

Resta aperta, infatti, anche la questione relativa agli attuali vertici della Casa circondariale. Secondo quanto riferito dall’Osapp, Russo avrebbe chiarito che il Dap valuterà le decisioni e gli eventuali provvedimenti da assumere alla luce degli elementi emersi. Su questo fronte, dunque, al momento non risulta ancora adottata una decisione definitiva.

Il confronto proseguirà direttamente a Siracusa. Il direttore generale avrebbe dato la propria disponibilità a raggiungere la Casa circondariale tra circa un mese per incontrare di persona le organizzazioni sindacali e verificare gli effetti delle misure adottate.

Per l’Osapp l’arrivo del nuovo comandante e dei rinforzi rappresenta «un primo passo necessario» per affrontare le criticità denunciate negli ultimi mesi e migliorare le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria.

L’attenzione adesso si sposta sull’attuazione dei provvedimenti annunciati, sull’esame della documentazione trasmessa e sulle successive determinazioni che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria assumerà sulla gestione dell’istituto siracusano