Carcere di Siracusa, il Garante lancia l’allarme: 724 detenuti, caldo estremo

Attualità · la relazione

Sul sito del Comune di Siracusa è stata pubblicata la relazione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Giovanni Villari, redatta a seguito della visita istituzionale effettuata il 27 luglio scorso nella Casa Circondariale di Cavadonna.

Il documento fotografa una situazione definita critica sotto diversi aspetti, a partire dal sovraffollamento. Al momento della visita erano presenti 724 detenuti, un dato che negli ultimi mesi si è mantenuto stabilmente oltre quota 700. Una condizione che, secondo il Garante, risulta aggravata dalle elevate temperature estive e dalle difficoltà nel garantire adeguate condizioni di vivibilità all’interno dell’istituto.

Tra le principali criticità segnalate figurano la presenza di ratti nelle aree esterne, episodi di parassitosi nelle celle e persino l’avvistamento di piccoli serpenti all’interno della struttura. Villari riconosce l’attivazione di interventi di derattizzazione da parte della Direzione e l’acquisto di nuovi materassi destinati a sostituire quelli deteriorati.

Particolarmente grave viene giudicata la situazione degli ascensori, tutti fuori servizio da circa otto mesi. Un problema che incide sulle emergenze sanitarie, sul trasporto dei detenuti e sulla stessa operatività quotidiana del personale. Secondo quanto riportato nella relazione, sarebbero otto gli impianti da ripristinare, per una spesa stimata tra 30 e 35 mila euro.

Il Garante evidenzia inoltre le difficoltà dell’area sanitaria, alle prese con una cronica carenza di medici e infermieri, e rilancia la proposta di realizzare all’interno di Cavadonna un poliambulatorio attrezzato, in grado di ridurre trasferimenti esterni e tempi di attesa.

Non meno preoccupante il quadro relativo agli organici della Polizia Penitenziaria. La relazione parla di una situazione “al limite della sostenibilità”, con un numero insufficiente di agenti per garantire sicurezza, accompagnamenti interni e gestione delle attività quotidiane. Durante la visita, Villari riferisce di aver assistito a una violenta lite tra detenuti in un settore controllato da un solo agente.

Nelle conclusioni, il Garante chiede un intervento straordinario da parte del ministero della Giustizia, del Provveditorato regionale e delle autorità competenti per affrontare le emergenze strutturali, sanitarie e organizzative dell’istituto. Tra le richieste figurano fondi urgenti per la riparazione degli ascensori, il potenziamento degli organici sanitari e della Polizia Penitenziaria e una rivalutazione delle restrizioni sull’acquisto di integratori idrosalini, ritenuti particolarmente utili durante le ondate di calore.

Per Villari, le condizioni di Cavadonna non possono essere lette soltanto attraverso i numeri, ma devono essere valutate alla luce del rispetto della dignità della persona e dei principi sanciti dall’articolo 27 della Costituzione.