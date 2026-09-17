Carcere di Siracusa, in arrivo nuovi agenti. L’Osapp: “sarà un incremento rilevante”

Attualità · 201 in Sicilia

Nuovi agenti di Polizia penitenziaria in arrivo in Sicilia e una parte consistente del contingente dovrebbe essere destinata alla Casa circondariale di Siracusa, alle prese da mesi con una forte carenza di personale e numerose criticità organizzative.

A comunicarlo è l’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, secondo cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in vista della conclusione degli attuali corsi di formazione per agenti, ha predisposto un piano di incremento degli organici siciliani per 201 unità complessive.

Non è ancora stato stabilito quanti dei nuovi agenti saranno destinati al carcere di Cavadonna. La distribuzione tra gli istituti dell’Isola dovrà infatti essere definita attraverso la contrattazione regionale.

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Secondo l’Osapp, però, la situazione della Casa circondariale siracusana sarebbe stata tenuta «in forte e specifica considerazione» dal Dap e questo dovrebbe tradursi in «un sostanziale e atteso aumento dell’organico» dell’istituto, verosimilmente già nel mese di ottobre.

“Al momento non è ancora possibile stabilire con precisione matematica quante unità saranno effettivamente assegnate alla struttura di Siracusa – spiega il sindacato – ma si tratterà certamente di un numero rilevante”.

La quantificazione definitiva sarà uno dei temi della prossima contrattazione regionale, durante la quale l’Osapp annuncia che porterà avanti le richieste formulate negli ultimi mesi per rafforzare il personale in servizio a Cavadonna. Nell’ambito della riorganizzazione, secondo quanto riferito dal sindacato, dovrebbero trovare seguito anche diverse istanze di trasferimento presentate dal personale ai sensi della Legge 104.

L’annuncio arriva dopo settimane particolarmente delicate per il carcere siracusano. All’inizio di settembre l’Osapp aveva incontrato il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Maurizio Veneziano, consegnandogli un dossier di circa 200 pagine sulle criticità riscontrate nell’istituto e chiedendo l’avvio di verifiche amministrative e ispettive.

A quell’incontro avevano partecipato proprio il coordinatore nazionale Osapp Dario Quattrocchi, il segretario provinciale Giuseppe Argentino e il rappresentante locale Giovanni Sommariva. In quell’occasione era stato già annunciato l’invio di ulteriore personale a supporto di quello in servizio, oltre a un interpello straordinario per commissari e ispettori. Adesso il sindacato considera il piano di nuove assegnazioni un primo risultato concreto della pressione esercitata negli ultimi mesi.

“Dopo mesi di denunce formali inviate ai vertici dell’amministrazione e costanti interventi sugli organi di stampa – sostengono Quattrocchi, Argentino e Sommariva – Osapp ottiene risultati visibili, concreti e fondamentali per la tutela del personale e per la sicurezza dei contesti lavorativi”.

Il dato decisivo resta però ancora da conoscere: quanti dei 201 nuovi agenti destinati alla Sicilia arriveranno effettivamente a Siracusa. La ripartizione dovrebbe essere definita a breve e sarà quella a determinare l’effettiva portata del rafforzamento per Cavadonna.

L’Osapp annuncia che continuerà a seguire il confronto e comunicherà i numeri definitivi non appena sarà completata la distribuzione del nuovo personale.