Carcere di Siracusa infestato da cimici, il Codacons scrive al ministro della Giustizia

Il Codacons, attraverso il proprio dipartimento nazionale sicurezza, interviene sulle gravi criticità emerse negli istituti penitenziari siciliani, in particolare nella casa di reclusione di Brucoli e nel carcere Pietro Cerulli di Trapani, dove nelle ultime ore si sono verificati episodi estremamente preoccupanti.

A Brucoli, da giorni i detenuti sarebbero costretti a vivere senza acqua corrente né energia elettrica, con celle al buio e infermeria fuori uso.





Le condizioni igienico-sanitarie risultano drammatiche e i detenuti, secondo quanto riportato da la Repubblica, sarebbero obbligati ad acquistare acqua potabile per sopperire alla totale assenza di servizi essenziali. A Trapani, invece, un giovane detenuto tunisino si è tolto la vita durante la notte, dopo aver manifestato in precedenza segnali di fragilità e atti di autolesionismo. Nella stessa giornata, un altro giovane recluso a Brucoli avrebbe tentato un gesto estremo, sventato grazie all’intervento degli altri detenuti.

“Quanto sta accadendo nelle carceri di Brucoli e Trapani rappresenta una violazione inaccettabile dei diritti umani. Celle prive di luce e acqua, assistenza sanitaria inaccessibile, condizioni psicologiche al limite: non è tollerabile che, nel nostro Paese, si possa morire in carcere per abbandono istituzionale. È necessario un intervento immediato del ministro della Giustizia, affinché venga ripristinata la piena funzionalità delle strutture, accertate eventuali responsabilità e garantite condizioni minime di dignità e sicurezza “– afferma il Codacons, tramite il proprio Dipartimento Sicurezza.

A ciò si aggiunge il caso del carcere di Siracusa, dove – secondo quanto dichiarato dal Garante dei detenuti – si registra una grave infestazione da cimici. Gli interventi di disinfestazione tentati finora sarebbero risultati inefficaci, poiché le celle non vengono svuotate e disinfettate per un tempo sufficiente, lasciando materassi e biancheria impregnati di uova e parassiti.

Il Codacons ha quindi inviato una formale lettera al ministro della Giustizia, sollecitando l’immediato avvio di ispezioni negli istituti coinvolti e l’adozione di misure urgenti a tutela della salute, della dignità e dell’incolumità dei detenuti e del personale penitenziario.