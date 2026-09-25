Carcere di Siracusa, nuovi vertici e rinforzi. Osapp: “stretta sui cellulari illegali”

Attualità · Sindacato

Avvicendamento alla direzione, nuovi innesti nell’organico della Polizia Penitenziaria e un rafforzamento dei controlli. Sono i primi interventi annunciati dall’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, per la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa. Secondo quanto riferisce la Segreteria provinciale del sindacato, i provvedimenti arrivano dopo le segnalazioni trasmesse nelle scorse settimane al Provveditore regionale Maurizio Veneziano sulle criticità riscontrate all’interno dell’istituto penitenziario, recentemente interessato anche da episodi di aggressione ai danni del personale.

Uno dei principali cambiamenti riguarda la guida dell’istituto. L’Osapp rende noto che sarebbe stato avviato l’avvicendamento della direzione e che, in attesa dell’arrivo del nuovo direttore titolare destinato alla sede di Siracusa, la gestione temporanea sarebbe stata affidata al direttore della Casa Circondariale di Caltagirone. L’insediamento del nuovo direttore a Cavadonna è previsto, secondo le informazioni diffuse dal sindacato, per i primi giorni di ottobre.

Novità anche sul fronte del comando di reparto. Un commissario sarebbe già operativo in missione con funzioni di comandante, mentre il personale ispettivo sarebbe stato rafforzato con sette unità: tre trasferite in maniera definitiva e quattro assegnate temporaneamente in missione. Per l’Osapp si tratta di interventi necessari per aumentare la capacità operativa e di controllo all’interno dell’istituto e affrontare le criticità denunciate negli ultimi mesi.

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Il sindacato richiama inoltre l’attenzione sul problema dei telefoni cellulari introdotti illegalmente negli istituti penitenziari. Secondo quanto riportato da Osapp, sarebbe stato sperimentato in un istituto della Campania un nuovo sistema tecnologico per l’inibizione delle telecomunicazioni, progettato per impedire l’utilizzo dei dispositivi mobili non autorizzati all’interno delle strutture detentive.

Alla luce dell’esito che il sindacato definisce positivo della sperimentazione, l’OSAPP auspica che sistemi analoghi possano essere adottati anche negli istituti della provincia di Siracusa, con l’obiettivo di limitare le comunicazioni illecite con l’esterno e ridurre le criticità connesse alla presenza dei cellulari nelle sezioni detentive.

Il segretario provinciale Osapp Siracusa, Giuseppe Argentino, e il rappresentante sindacale Gianluca Sommariva esprimono soddisfazione per l’avvio degli interventi, sottolineando però la necessità di verificare gli effetti delle misure nel medio periodo: “L’invio dei rinforzi e l’avvicendamento dei vertici rappresentano la risposta concreta e necessaria che l’Osapp chiedeva da mesi per porre fine allo stato di anarchia a Cavadonna . Questo risultato non arriva per caso, ma è frutto del nostro costante lavoro di denuncia. Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione affinché le promesse ministeriali si traducano in una stabilità duratura, garantendo tutele e massima sicurezza a tutte le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che operano in prima linea”.