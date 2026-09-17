Carceri Siracusa e Augusta, il sindacato incontra il Dap: “Servono interventi immediati”

Attualità · la richieste

Le criticità delle carceri di Siracusa e Augusta sono state al centro di un confronto tra i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) e le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria. L’incontro, inizialmente previsto in presenza nell’ambito della visita istituzionale programmata il 14 e 15 settembre, si è svolto in videoconferenza a causa dell’annullamento del volo dei rappresentanti dell’Amministrazione centrale per la chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa.

Per il CNPP/SPP hanno partecipato il dirigente nazionale Massimiliano Di Carlo, il segretario provinciale Giuseppe Mandurino e il segretario locale della Casa circondariale di Siracusa Corrado Lorenzano.

Nel corso del confronto è stata affrontata in particolare la situazione della Casa circondariale di Cavadonna, teatro dei recenti disordini che hanno provocato il ferimento di diversi agenti di Polizia Penitenziaria.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Uno, tra gli undici poliziotti rimasti feriti durante gli scontri, ha descritto le difficoltà affrontate dal personale, impegnato a fronteggiare detenuti armati di pietre e sbarre di ferro sui tetti dell’istituto. Secondo il sindacato, gli agenti sarebbero intervenuti inizialmente senza adeguati dispositivi di protezione, ricevendo soltanto in un secondo momento alcuni scudi.

Il segretario provinciale Mandurino ha invece evidenziato la necessità di rendere più rapide le procedure per l’attivazione del Gruppo Intervento Regionale (GIR), ritenuto fondamentale per affrontare situazioni di emergenza come rivolte e disordini all’interno degli istituti penitenziari.

Il dirigente nazionale Di Carlo ha ribadito le preoccupazioni già espresse dal sindacato sulla situazione della struttura siracusana, segnalando una grave carenza di personale in tutti i ruoli e l’assenza di una catena di comando ritenuta efficace. Tra le richieste avanzate figura anche lo sfollamento di parte della popolazione detenuta per alleggerire le criticità della struttura.

Dal confronto sono emersi alcuni primi provvedimenti annunciati dal Dap. È stato comunicato l’invio immediato in missione di un nuovo comandante di reparto e il potenziamento del contingente degli ispettori, con tre unità trasferite in via definitiva e altre quattro inviate temporaneamente a supporto dell’istituto. L’Amministrazione ha inoltre assicurato che continuerà a monitorare attentamente la gestione dell’istituto di Siracusa.

Nel corso della riunione si è parlato anche della Casa di Reclusione di Augusta, recentemente finita al centro dell’attenzione per l’evasione di un detenuto poi rintracciato. Sul caso l’Amministrazione ha mantenuto il massimo riserbo per non interferire con le indagini in corso.

Secondo il CNPP/SPP, però, le difficoltà di Augusta derivano soprattutto da una cronica carenza di personale, in particolare nei ruoli di ispettori e sovrintendenti, aggravata dal periodo estivo e dalla perdita di operatori con maggiore esperienza.

Il sindacato ha accolto con favore i primi segnali arrivati dall’Amministrazione, ma ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione. Tra circa un mese è già previsto un nuovo incontro in presenza con il Direttore generale del Personale del Dap, durante il quale il CNPP/SPP chiederà ulteriori risposte e interventi strutturali per garantire la sicurezza degli operatori e il corretto funzionamento degli istituti penitenziari della provincia.