Cardiologia, nasce la “Sicilian Cardiovascular Academy”. Marco Contarini tra i fondatori

Con la collaborazione dei maggiori esperti nel campo della cardiologia, nasce in Sicilia la SCA (Sicilian Cardiovascular Academy), un network di specialisti cardiologi con l’obiettivo di condividere conoscenze, risorse e esperienze per migliorare la cura dei pazienti cardiopatici.

Marco Contarini, Antonio Micari, Antonino Nicosia e Corrado Tamburino si sono uniti per creare una rete di comunicazione e cooperazione, promuovendo la ricerca, le innovazioni digitali, la formazione e la condivisione delle migliori pratiche nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache. Grazie a questo network è possibile accedere a una vasta gamma di competenze e risorse per affrontare sfide cardiologiche complesse in modo più efficace.

Nell’ultimo ventennio, la cardiologia ha vissuto un’evoluzione senza sosta grazie continui progressi tecnologici e alle nuove opzioni terapeutiche farmacologiche. Questo ha portato a un profondo cambiamento nei paradigmi diagnostici, nelle indicazioni terapeutiche e nei percorsi diagnostico-terapeutici.

Le linee guida internazionali delle Società Scientiche hanno tracciato una solida base per le decisioni cliniche, che è dovere implementare personalizzare non solo tenendo conto delle speciche condizioni “ambientali” in cui si opera, ma anche delle soluzioni tecnologiche o farmacologiche innovative che non sono sempre considerate nelle linee guida stesse. Di conseguenza, ci si trova quotidianamente di fronte a sfide diagnostiche terapeutiche che riguardano la gestione ottimale di ogni singolo paziente e il percorso diagnostico-terapeutico.

Dal 9 all’11 maggio 2024 si terrà allo Sheraton Hotel di Catania il congresso “C&P-Challenges & Perspectives in Clinical and Interventional Cardiology”, con presidenti Marco Contarini, Antonio Micari, Antonino Nicosia e Corrado Tamburino. La Segreteria Organizzativa è affidata a Collage Spa, anche membro di Ebac (European Board for Accreditation in Cardiology).

Lo scopo è proprio quello di confrontarsi su queste sfide che la patologia cardiovascolare presenta costantemente, discutere le soluzioni tecniche e farmacologiche che possono aiutarci a superarle e interrogarci sulle possibili prospettive future che la medicina cardiovascolare ci offre.

Durante questi tre giorni intensi, si avrà l’opportunità di partecipare a un vivace dibattito tra professionisti ed esperti nazionali ed internazionali sulle tematiche scottanti e controverse della cardiologia.