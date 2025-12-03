Ultime news

Care Giver di Siracusa, Cannata (FdI): “Vicini a chi si prende cura dei più fragili: pagamenti entro il 10 di ogni mese

Si tratta di una modalità nuova, prevista dalla normativa e già pienamente operativa, le somme relative al mese di novembre saranno pagate regolarmente entro il 10 dicembre

In questi giorni alcuni caregiver di persone con disabilità gravissima hanno segnalato presunti ritardi nell’erogazione dell’indennità regionale da 1.200 euro.

“Non ho perso un minuto e ho chiesto subito chiarimenti alla Direzione dell’ASP di Siracusa – le parole del parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata -. Dall’Azienda sanitaria è arrivata una conferma che la procedura regionale è cambiata: i pagamenti vengono ora effettuati entro il 10 del mese successivo, per consentire le verifiche obbligatorie sullo “status in vita” del beneficiario e non più entro il 28 del mese corrente, come avveniva in passato”.

Si tratta di una modalità nuova, prevista dalla normativa e già pienamente operativa, le somme relative al mese di novembre saranno pagate regolarmente entro il 10 dicembre. “Lo ribadisco con forza: i caregiver non devono mai sentirsi soli – conclude Cannata -. Ogni euro destinato a chi assiste un disabile gravissimo non è un favore: è dignità, è diritto, è rispetto. Continuerò a seguire personalmente ogni passaggio, perché dietro una procedura amministrativa ci sono famiglie che affrontano sacrifici quotidiani, spesso nel silenzio. Avanti così: sempre accanto ai più fragili e a chi, ogni giorno, se ne prende cura con amore”.


