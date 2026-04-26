Carenza idrica a Cassibile. Spada (Pd): “Acqua è bene primario, Siam si adoperi per il ripristino completo dei pozzi”

“Le continue segnalazioni provenienti da Cassibile e dalle zone balneari confermano che il problema idrico risalente alla giornata di sabato non sia stato ancora risolto. La carenza d’acqua nelle abitazioni costringe le famiglie e trovare soluzioni ulteriori, ma è inconcepibile che una zona così vasta del territorio siracusano sia stata abbandonata da Siam, attuale gestore degli impianti”. A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico, in relazione alla mancanza d’acqua corrente segnalata nella frazione di Cassibile e nelle aree balneari nel territorio di Siracusa.

E aggiunge: “Migliaia tra cittadini residenti e turisti, che in questo periodo accorrono già nelle località balneari, sono vittime di una gestione negativa degli impianti. Già ad agosto 2024 ho segnalato le problematiche al pozzo Ficara che serve la zona, chiedendo un’audizione dei vertici di Siam per capire come intendesse affrontare le carenze idriche e le diverse problematiche che, sul tema, interessano il territorio siracusano. Continuerò a vigilare sulla situazione, nell’interesse dei cittadini e dei loro bisogni”.