Cargo aereo in crisi: la supply chain italiana sotto pressione per il Medio Oriente

La crisi in Medio Oriente sta producendo effetti a catena sul sistema logistico italiano, con il cargo aereo che ha registrato un brusco rallentamento nel mese di marzo 2026. Le perturbazioni del traffico aereo nella regione, con chiusure di spazi aerei e paralisi di importanti hub del Golfo, stanno costringendo le imprese italiane a rivedere completamente le proprie strategie di approvvigionamento.

Il settore ortofrutticolo risulta tra i più esposti: molte aziende che importano prodotti freschi dai mercati asiatici e mediorientali si trovano ora a fare i conti con ritardi significativi nelle consegne. La deperibilità della merce rende impossibile attendere tempi di transito più lunghi, spingendo alcuni operatori a valutare rotte alternative via mare, con costi e tempistiche però molto superiori.

Anche il comparto della moda italiana, che dipende fortemente dalle forniture di tessuti e componenti provenienti dall’Asia, sta subendo contraccolpi rilevanti. Le case di moda e i produttori di abbigliamento lamentano difficoltà nel rispettare le scadenze delle collezioni primaverili, con alcuni ordini bloccati negli aeroporti mediorientali che fungono da snodi cruciali per i collegamenti intercontinentali.

Il settore dell’elettronica di consumo non è da meno: smartphone, computer e componenti tecnologici destinati al mercato italiano viaggiano prevalentemente per via aerea, e il rallentamento sta creando carenze negli stock dei distributori nazionali. Diverse catene di elettronica hanno già segnalato ritardi nelle forniture, con possibili ripercussioni sui prezzi al consumo nelle prossime settimane.

Di fronte a questa situazione, le aziende italiane stanno esplorando soluzioni di emergenza. Alcune hanno optato per il trasporto via terra attraverso corridoi alternativi, altre stanno incrementando le scorte di magazzino per compensare l’incertezza dei tempi di consegna. I corrieri espressi internazionali hanno attivato percorsi di volo che aggirano completamente lo spazio aereo mediorientale, con inevitabili aumenti dei costi operativi che rischiano di riflettersi sulle tariffe.

La Farnesina, attraverso la Task Force Golfo istituita per gestire l’emergenza, ha facilitato il rientro di circa 25.000 connazionali dall’inizio della crisi, mentre la Commissione Europea ha pubblicato linee guida sull’assistenza ai passeggeri colpiti dalle cancellazioni. Tuttavia, per il comparto merci le soluzioni restano complesse: gli operatori logistici chiedono interventi coordinati a livello europeo per garantire corridoi sicuri e prevedibili, essenziali per la tenuta delle filiere produttive italiane nei prossimi mesi.