Carlentini, è Vittorio Chelucci il giovane vittima dell’incidente stradale

Cronaca · Incidente

Si chiamava Vittorio Chelucci il 16enne morto ieri pomeriggio nell’incidente stradale che si è verificato a Carlentini.

Il 16enne frequentava un istituto superiore di Carlentini e la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Municipale che, al momento, non si sbilanciano. Sembrerebbe, però, che si sarebbe trattato di un incidente autonomo, con il giovane che avrebbe perso il controllo del mezzo su cui circolava, uno scooter, cadendo rovinosamente a terra.

Immediata la richiesta di aiuti e soccorsi da parte di chi si è accorto della presenza dello scooter e del 16enne a terra, in via Eschilo. Ma non c’è stato nulla da fare.