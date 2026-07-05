Carmelo Susinni è il nuovo Presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia

Una serata ricca di emozioni ha coinvolto soci e ospiti del Rotary Club Siracusa Ortigia in occasione del Passaggio della Campana fra il Presidente per l’anno rotariano 2025/2026, Gaetano Tranchina, e il Presidente 2026/2027, Carmelo Susinni, svoltosi il 3 luglio scorso nell’Hotel Parco delle Fontane di Siracusa, alla presenza del Past Governor del Distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa, dell’Assistente del Governatore uscente Alessandro Bruno, all’Assistente entrante Agatino Manganaro e del Delegato per la Rotary Foundation, Dario Valmori.

La cerimonia è stata l’occasione per la spillatura della nuova socia Antonella Cassarino, che ha così consentito al Club di raggiungere il ragguardevole obiettivo di ben 12 nuovi soci acquisiti nell’anno appena trascorso, che sono stati tutti chiamati sul palco dal Presidente uscente, ricevendo in dono un libro personalizzato. Fra questi, i due nuovi Soci Onorari: il PDG Alfio Di Costa e Don Rosario Lo Bello, titolare della Parrocchia di San Paolo in Ortigia.

Il Presidente Tranchina ha poi voluto ricordare ai tanti presenti le numerose attività svolte nell’ anno, tutte di elevato livello culturale e sociale, ed ha ringraziato i componenti del suo Consiglio Direttivo, facendo loro omaggio del testo “Gratitudine” di Oliver Sacks.

Il Presidente uscente ha poi ricevuto dal PDG Alfio Di Costa la Paul Harris Fellow con zaffiro, massima onorificenza rotariana, per il servizio reso al Rotary International nel suo anno di servizio.

Al tradizionale e formale passaggio del collare, della carta costitutiva e dello spillino fra i due Presidenti, ha poi fatto seguito il discorso programmatico del Presidente Susinni, improntato alla continuità nel service e all’attenzione al sociale.

Il neo Presidente ha poi presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, così composto: Past President, Gaetano Tranchina; Presidente Incoming e Segretario, Mimmo Colella; Vice Presidente, Annalisa Iannitti; Tesoriere, Francesco Novara; Prefetto, Salvo Magliocco; Co-Prefetto, Giulia Giambusso; Consiglieri, Concetta Ciurcina, Pierluigi Incastrone, Massimo Milazzo, Gaetano Mirmina, Cettina Pipitone Voza, Gabriella Troia Maiorca, Michela Vasques.

La serata è stata impreziosita dagli interventi di Alfio Di Costa, di Alessandro Brunno, di Agatino Manganaro, di Dario Valmori e della Presidente Incoming del Rotaract Club Siracusa Ortigia, Marzia Sarnataro.