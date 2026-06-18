Carmen Consoli al Teatro Greco di Siracusa con “Come Dannate Ingenue”

Sarà il suggestivo scenario del Teatro Greco di Siracusa a ospitare, il prossimo 30 luglio 2026, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate siciliana. Protagonista della serata sarà Carmen Consoli, che porterà in scena lo spettacolo “Come Dannate Ingenue”, progetto corale che intreccia musica, parole e narrazione.

Ad annunciare l’evento attraverso i propri canali social è stato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, confermando l’arrivo della cantautrice catanese nella prestigiosa cavea del teatro antico.

Accanto a Carmen Consoli saliranno sul palco alcune tra le più interessanti voci della scena cantautorale italiana contemporanea: Erica Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, protagoniste di un percorso artistico condiviso che promette di dare vita a un racconto musicale intenso e originale.

Ad arricchire ulteriormente la serata saranno le letture di Concita De Gregorio, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e riflessioni, in perfetta sintonia con lo spirito dello spettacolo.