Carmen Consoli con “D come dannate ingenue” al Teatro Greco di Siracusa

Cultura · 30 luglio

Carmen Consoli torna live nella sua Sicilia con uno spettacolo che unisce sul palco artiste di generazioni e percorsi differenti, accomunate da una scrittura personale, inquieta, ironica, mai addomesticata. “D come dannate ingenue” il titolo dello spettacolo che andrà in scena giovedì 30 luglio con una data unica al Teatro Greco di Siracusa. L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Botteghino all’interno della rassegna “Stelle al Teatro – Siracusa”.

Che suono fanno le dannate ingenue? Cambiano le epoche, i linguaggi, il modo di stare al mondo, ma ci sono desideri, fragilità e domande che continuano ad attraversare intere generazioni di artiste, restando incredibilmente uguali nel tempo. “D come dannate ingenue” è un live collettivo, tutto al femminile, ideato da Carmen Consoli che prende forma come uno spettacolo corale in cui musica e parole si intrecciano dentro un racconto condiviso, vivo e profondamente contemporaneo.

Il titolo del progetto artistico nasce da un verso di “Besame Giuda” di Carmen, e attraversa tutto lo spettacolo come uno stato emotivo più che una definizione: quello di chi continua a esporsi, a desiderare, a credere nelle cose anche quando sarebbe più semplice diventare cinici. Sul palco, insieme a Carmen Consoli, si incontrano Erica Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, che porteranno i loro live: artiste appartenenti a generazioni e percorsi differenti, unite da una scrittura personale, inquieta, ironica, mai addomesticata.

Le canzoni si alternano a momenti condivisi, dialoghi musicali, riletture e incroci inediti, trasformando il concerto in un racconto a più voci dove identità diverse convivono senza perdere la propria unicità. Ad accompagnare il percorso, le letture di Concita De Gregorio, parole che interrogano il presente e aggiungono una dimensione narrativa capace di attraversare la musica senza interromperla mai.

Prodotto e organizzato da Otr Live, “D come dannate ingenue” non è un concerto celebrativo né un manifesto generazionale. È piuttosto un incontro tra voci, corpi, esperienze e sensibilità diverse. Un live che lascia spazio alle crepe, alle contraddizioni, all’ironia e alla libertà e soprattutto alla musica, che qui non accompagna il racconto: lo attraversa completamente.