Carne equina clandestina nel Siracusano, il Partito Animalista denuncia in Procura

Cronaca · La denuncia

Il Partito Animalista Italiano passa all’azione e presenta una denuncia alla Procura della Repubblica in relazione alla presunta filiera clandestina di approvvigionamento, macellazione e commercializzazione di carne equina emersa dall’indagine condotta dai Carabinieri del Nas nel Siracusano.

Una vicenda che presenta profili di estrema gravità e che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe coinvolto animali formalmente esclusi dalla filiera alimentare, documentazione alterata, macellazioni effettuate in strutture prive delle necessarie autorizzazioni e successiva commercializzazione della carne attraverso attività di vendita al dettaglio e ambulanti.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Siracusa, ha portato al coinvolgimento di sette persone, indagate a vario titolo, e al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in circa due milioni di euro. Tra i provvedimenti cautelari figura anche quello degli arresti domiciliari nei confronti di un medico veterinario dell’Asp di Siracusa.

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Con la propria denuncia, il Partito Animalista Italiano intende chiedere che venga fatta piena luce sull’intera vicenda, che siano approfondite tutte le condotte contestate e che vengano individuate eventuali ulteriori responsabilità, con particolare attenzione alla provenienza degli animali, alla loro destinazione e alle modalità con cui sarebbero stati introdotti nel circuito della macellazione e della vendita.

“Abbiamo deciso di presentare una denuncia in Procura perché non possiamo assistere in silenzio a fatti di questa portata. La tutela degli animali non può fermarsi alle dichiarazioni di principio e all’indignazione sui social: deve tradursi in iniziative concrete, anche sul piano giudiziario. Vogliamo che sia fatta piena luce su questa vicenda e che ogni eventuale responsabilità venga accertata“, dichiara Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano.

Battipaglia prosegue con parole dure: “I cavalli non sono merce, non sono prodotti da macellare clandestinamente e non sono strumenti attraverso i quali qualcuno può costruire i propri affari. Sono esseri senzienti, capaci di provare dolore, paura e sofferenza. Se quanto ricostruito dagli investigatori dovesse trovare conferma, saremmo davanti a un sistema nel quale la vita degli animali sarebbe stata sacrificata sull’altare del profitto, aggirando deliberatamente le garanzie previste dalla legge”.

“C’è un aspetto che ci preoccupa particolarmente: l’ipotesi che animali formalmente esclusi dalla produzione alimentare siano stati comunque destinati alla macellazione e che la documentazione sia stata alterata per consentire l’ingresso delle carni nel circuito commerciale. E se venisse confermato anche il coinvolgimento di figure istituzionali preposte ai controlli, ci troveremmo davanti a un fatto di ulteriore gravità. Chi è chiamato a tutelare la salute pubblica e a garantire il rispetto delle regole deve essere il primo a rispettarle“.

Il Partito Animalista Italiano richiama inoltre l’attenzione sulle conseguenze che una simile attività avrebbe potuto determinare per la salute dei consumatori e per l’ambiente. La presunta vendita di carne sottratta ai controlli sanitari e l’abbandono degli scarti della macellazione in aree trasformate in discariche abusive rappresentano infatti ulteriori aspetti che meritano approfondimenti e verifiche.

“Non possiamo dimenticare che questa vicenda riguarda anche i cittadini, ai quali deve essere garantita la sicurezza degli alimenti che arrivano sulle loro tavole, e il territorio, che non può diventare il luogo in cui smaltire illegalmente i residui di attività criminali. Per questo chiediamo che venga ricostruita l’intera filiera, dall’acquisto degli animali fino alla vendita della carne, senza lasciare zone d’ombra“.

Il Partito Animalista Italiano esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri del Nas e dagli altri militari impegnati nell’operazione, ribadendo la necessità di intensificare i controlli negli allevamenti, nei mattatoi, nelle macellerie e nelle attività ambulanti, con particolare riguardo alla tracciabilità degli equidi e alla verifica della loro effettiva destinazione.

“La nostra denuncia è un atto concreto, ma anche un messaggio preciso: gli animali non sono merce, la loro vita ha valore e nessuno può pensare di arricchirsi sulla loro sofferenza. Continueremo a vigilare e a intervenire ogni volta che emergeranno situazioni che mettono a rischio la loro tutela. Non accetteremo che vicende del genere vengano considerate semplici irregolarità amministrative. La sofferenza animale e lo sfruttamento degli esseri viventi meritano attenzione, accertamenti e giustizia“.

Il Partito Animalista Italiano seguirà gli sviluppi giudiziari della vicenda e le iniziative conseguenti alla denuncia presentata. Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nelle competenti sedi giudiziarie.