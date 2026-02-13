Carnevale a Floridia, vento forte: rinviata la sfilata dei bambini di oggi

Il vento continua a soffiare con intensità su Floridia e costringe l’amministrazione comunale a rivedere il programma degli eventi previsti per oggi. Il sindaco Marco Carianni ha annunciato il rinvio della sfilata dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, inizialmente in calendario per la giornata odierna.

La decisione è stata presa dopo un confronto con i dirigenti scolastici e con gli organizzatori dell’iniziativa, alla luce delle condizioni meteo ancora avverse che non garantiscono lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

L’evento è stato riprogrammato per giovedì prossimo.