Carnevale a Melilli: oggi sfilata carri e gli Eiffel 65

Domenica 15 febbraio il Carnevale di Melilli 2026 raggiunge uno dei suoi momenti più attesi e travolgenti: la giornata che vedrà protagonista la grande esibizione degli Eiffel 65, icone internazionali della musica dance anni Duemila, ospiti d’eccezione di questa 66ª edizione.

Una domenica esplosiva all’insegna della festa e della partecipazione collettiva, dove tradizione e modernità si incontrano sullo sfondo di uno dei carnevali più originali e longevi della Sicilia sudorientale, conosciuto come “il Carnevale più stretto d’Italia”.

Il programma della domenica melillese prenderà il via alle 10 con la sfilata dei bambini in maschera, in partenza da Piazza Rizzo e arrivo in Piazza San Sebastiano, tra coriandoli, costumi colorati e animazione pensata per i più piccoli.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si farà ancora più coinvolgente con il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati in Piazza Carmine (15) che daranno vita a una sfilata spettacolare lungo le vie del centro storico, in un’esplosione di colori e creatività.

Ogni carro, frutto dell’impegno delle storiche associazioni carnevalesche del territorio, rappresenta un piccolo capolavoro di artigianato e ingegno, progettato con cura per attraversare i vicoli strettissimi del borgo, in quella che resta la sfida più caratteristica del Carnevale melillese: far sfilare la fantasia dove lo spazio sembra non bastare.

Dalle ore 19:00, in Piazza San Sebastiano, il palco si accenderà per accogliere l’attesissimo spettacolo musicale “Music Dance”, impreziosito dall’esibizione degli Eiffel 65, che faranno ballare Melilli sulle note dei loro grandi successi internazionali, da Blue (Da Ba Dee) a Move Your Body.

Una serata pensata per far vibrare la “Terrazza degli Iblei” tra luci, sound e grande partecipazione popolare, confermando il Carnevale di Melilli come uno degli appuntamenti più attrattivi del Sud-Est siciliano. A chiudere la giornata, dalle 22:30, un DJ set che trasformerà il centro storico in una pista di festa sotto le stelle.

Giunto alla sua 66ª edizione, il Carnevale di Melilli non è solo un evento di festa, ma un vero e proprio patrimonio di cultura e artigianato popolare.

La manifestazione – attualmente candidata al riconoscimento UNESCO come Patrimonio

Per garantire un afflusso ordinato e una migliore fruizione degli eventi, il Comune di Melilli ha predisposto diverse aree parcheggio nelle seguenti zone:

• Via Gorizia

• Piazzale Padre Pio

• Piazzale Sant’Eligio

• Ex Piano Fiera – Area Mercatale

• Campo Sportivo.

Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio, articolato in due diverse fasce orarie per garantire una migliore fruizione degli eventi e dei luoghi di interesse.

Dalle ore 15:00 sarà disponibile un servizio dedicato a quanti vorranno visitare la Pirrera Sant’Antonio e il M.U.S.A., con fermate presso: Piazzale Sant’Eligio; M.U.S.A.; Pirrera Sant’Antonio.

Dalle 17 sarà invece attivo il servizio navetta dedicato ai visitatori del Carnevale, con fermate presso: Piazzale Padre Pio; Piazzale Sant’Eligio; Ex Piano Fiera/Area Mercatale; Campo Sportivo.

Un servizio pensato per agevolare cittadini e visitatori, favorendo una partecipazione comoda e sicura a tutte le iniziative del Carnevale di Melilli.

Domenica 15 febbraio sarà quindi la serata dell’energia, della musica e della condivisione: un invito aperto a residenti, visitatori e curiosi a vivere una giornata che rappresenta non solo la gioia del Carnevale, ma anche l’orgoglio di un territorio che, da 66 edizioni, continua a stupire con la sua arte, la sua gente e la magia inconfondibile dei suoi vicoli.