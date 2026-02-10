Carnevale a Siracusa con gioia, colori e bimbi in maschera: giovedì la sfilata

Partirà giovedì 12 febbraio il “Carnevale 2026” organizzato dal Comune di Siracusa.

I festeggiamenti inizieranno in occasione del tradizionale giovedì “grasso”, con una sfilata a cui parteciperanno gli Istituti Comprensivi della città, che partirà dal camposcuola “Pippo Di Natale” per poi percorrere le vie centrali della città e concludersi alle 13, in Piazza Santa Lucia, dove sarà allestita una festa con giochi, laboratori e animazione per tutti.

Nella mattinata di venerdì 13, dalle 9 alle 13, la location del Carnevale di Siracusa si sposterà a Piazza Adda, dove l’amministrazione comunale in collaborazione con la Associazione Culturale Siciliana, ha organizzato “Siracusa in Maschera”, una sfilata a tema (con partecipazione libera di bambini e famiglie), uno spettacolo di magia, la presenza di clown, giocolieri e trampolieri, musica, laboratori tematici sul carnevale pensati per i più piccoli, premi per le maschere più belle.

Il Comune e l’associazione Smile Art, inoltre, promuoveranno “Carnevale a Cassibile 2026” venerdì 13, a partire dalle 20,30, musica e balli in maschera in Piazza Don Antonio Saitta e la tradizionale sfilata “Miglior Mascherina 2026”, giunta alla edizione numero trenta, composta da bambini ma anche da studenti, artigiani e appassionati delle tradizioni locali che si prodigheranno a realizzare gruppi in maschera.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Francesco Italia – l’obiettivo è creare momenti di aggregazione e socialità, pensati soprattutto per i più piccoli. I bambini saranno i veri protagonisti del Carnevale di Siracusa, grazie al coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e delle associazioni culturali. Un lavoro condiviso che punta anche alla valorizzazione delle aree urbane più decentrate, attraverso eventi e iniziative di intrattenimento rivolti all’intera comunità e ai turisti che scelgono di visitare la nostra città”