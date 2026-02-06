Carnevale di Floridia, Spada: “Un programma ricco, in piazza anche Albertino, storico DJ”

Floridia è in pieno fermento per il Carnevale 2026, una delle feste più attese dalla comunità, che anche quest’anno si presenta con un programma ricco di eventi, sfilate e musica. A raccontare i preparativi e lo spirito della manifestazione è Serena Spada, assessore allo Spettacolo del Comune di Floridia, intervenuta ai microfoni di Siracusa News.

“Siamo assolutamente in piena fase organizzativa – spiega l’assessore – ed è un lavoro che nasce dalla passione di tante persone: associazioni, gruppi mascherati, singoli cittadini e scuole. Tutti stanno dando un contributo fondamentale per quello che sarà, ne sono certa, un bellissimo Carnevale”.

Il via ufficiale è fissato per il 12 febbraio con la tradizionale sfilata del Giovedì grasso, uno degli appuntamenti più sentiti dalla città. Protagonisti assoluti saranno i più piccoli: bambini degli asili nido, delle scuole dell’infanzia comunali e private. “È una sfilata storica per Floridia – sottolinea Spada – che permette ai nostri piccolissimi cittadini di entrare fin da subito in una tradizione consolidata. Sarà un tripudio di colori, gioia ed entusiasmo”.

Il corteo partirà da viale Vittorio Veneto per concludersi in piazza del Popolo, dove i bambini si esibiranno con temi scelti direttamente da loro.

Grande attesa anche per la serata di sabato, interamente dedicata alla musica. In piazza del Popolo arriverà Albertino, storico DJ e voce simbolo della radiofonia italiana.

“Abbiamo voluto fare una scelta importante – afferma l’assessore – Floridia merita eventi di qualità e siamo certi che Albertino, con la sua esperienza e professionalità, saprà coinvolgere e riempire la piazza”.

Il cuore del Carnevale sarà poi la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, in programma domenica. Un segnale di crescita per una manifestazione che negli ultimi anni ha ritrovato entusiasmo e partecipazione.

“Avremo più carri e più gruppi rispetto al passato – spiega Spada – i carristi stanno riacquistando fiducia e tornano a investire tempo ed energie. Partecipano quartieri, associazioni, palestre, scuole e anche realtà dei comuni vicini, come Solarino. È un Carnevale sempre più inclusivo e partecipato”.

La chiusura è prevista per martedì 17 febbraio con una nuova sfilata per le vie della città e il gran finale in piazza. Ad aprire le esibizioni saranno le majorettes di Floridia, seguite dalle performance dei gruppi mascherati che parteciperanno a un concorso con premiazione sul palco. La serata si concluderà con musica e DJ set locali.

“Aspettiamo tutti a Floridia – conclude l’assessore Spada – dal 12 febbraio, con la serata di sabato dedicata alla grande musica, fino alle sfilate e agli eventi conclusivi. Il Carnevale è partecipazione e comunità”.