Carnevale di Melilli: gran finale con la madrina Francesca Tocca, ultima giornata tra sfilate e spettacolo

Martedì 17 febbraio, la “Terrazza degli Iblei” vivrà l’ultima, emozionante giornata di una 66ª edizione che ha saputo unire tradizione, creatività e partecipazione, confermandosi tra le manifestazioni più amate della Sicilia orientale

A conclusione di un percorso di eventi che ha registrato una partecipazione straordinaria e numeri di grande rilievo, il Carnevale di Melilli si prepara al suo gran finale: le piazze e le vie di Melilli centro e Villasmundo sono state letteralmente invase da migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia e oltre, confermando la manifestazione tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Sicilia orientale.

Un successo costruito grazie al lavoro instancabile delle storiche associazioni del Carnevale, dei gruppi in maschera, degli organizzatori, degli addetti ai lavori, delle forze dell’ordine, dei volontari e di tutti coloro che, con passione e spirito di comunità, hanno contribuito alla perfetta riuscita degli eventi: un impegno corale che ha trasformato la “Terrazza degli Iblei” in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di coniugare tradizione, creatività e sicurezza.

Martedì 17 febbraio, Melilli vivrà l’ultima, emozionante giornata di una 66ª edizione che ha saputo unire tradizione, creatività e partecipazione, confermandosi tra le manifestazioni più amate della Sicilia orientale.

Protagonista d’eccezione dell’ultima serata sarà la Madrina del Carnevale, la celebre ballerina Francesca Tocca, volto televisivo noto al grande pubblico e simbolo di eleganza e passione. La sua presenza arricchirà una giornata già intensa, dedicata alle sfilate finali dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, al ritmo della musica e del divertimento collettivo.

La giornata prenderà il via nel pomeriggio, con il raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alle 15 in Piazza Carmine. Da lì partirà la sfilata conclusiva, che percorrerà le vie del centro storico tra scenografie vivaci, suoni e applausi del pubblico.

Ancora una volta, le storiche Associazioni del Carnevale sfileranno fianco a fianco, portando in strada il frutto di mesi di lavoro, fantasia e collaborazione. Carri e costumi che coniugano artigianato, creatività e la consueta sfida delle vie strette: il segno distintivo del “Carnevale più stretto d’Italia”.

Alle 18, in Piazza Rizzo, l’esibizione dei Carri allegorici, e alle 19:30, in Piazza San Sebastiano, musica live con il gruppo latino Los Deseos, che accenderà la serata con ritmi vibranti e coreografie spettacolari.

Poi, alle 20:30, l’arrivo sul palco della Madrina del Carnevale, Francesca Tocca, accolta dal pubblico con entusiasmo e affetto. La sua energia e il suo carisma accompagneranno la premiazione e la celebrazione delle eccellenze di questa 66ª edizione, rendendo la chiusura un momento memorabile. La festa continuerà fino a notte fonda, con un DJ Set dalle ore 23:00, che farà danzare tutta Melilli sotto le luci del centro storico, tra maschere, coriandoli e sorrisi. Il Carnevale di Melilli si conferma ancora una volta come una delle manifestazioni più autentiche del panorama siciliano. La sua particolarità – quella dei carri mignon progettati per attraversare vicoli di appena 2,4 metri di larghezza – è il simbolo di un legame profondo tra l’arte popolare e l’anima del territorio.

Per garantire un afflusso ordinato e una migliore fruizione degli eventi, il Comune di Melilli ha predisposto diverse aree parcheggio nelle seguenti zone:

• Via Gorizia

• Piazzale Padre Pio

• Piazzale Sant’Eligio

• Ex Piano Fiera – Area Mercatale

• Campo Sportivo.

Sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito, articolato in due diverse fasce orarie per garantire una migliore fruizione degli eventi e dei luoghi di interesse. Dalle 15 sarà disponibile un servizio dedicato a quanti vorranno visitare la Pirrera Sant’Antonio e il M.U.S.A., con fermate presso: Piazzale Sant’Eligio; M.U.S.A.; Pirrera Sant’Antonio. Dalle 17 sarà invece attivo il servizio navetta dedicato ai visitatori del Carnevale, con fermate presso: Piazzale Padre Pio; Piazzale Sant’Eligio; Ex Piano Fiera/Area Mercatale; Campo Sportivo. Un servizio pensato per agevolare cittadini e visitatori, favorendo una partecipazione comoda e sicura a tutte le iniziative del Carnevale di Melilli. Con la giornata di martedì, cala il sipario su un’edizione che ha regalato emozioni, spettacolo e migliaia di presenze, confermando Melilli come una delle capitali del Carnevale siciliano. La “Terrazza degli Iblei” saluta i suoi visitatori con la promessa di continuare a custodire e far crescere una tradizione che, tra musica, arte e passione, è diventata patrimonio di un’intera comunità.