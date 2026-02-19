Carnevale di Portopalo, dopo il rinvio per maltempo si parte: tre giorni di festa. Il programma

Il maltempo ha solo rimandato l’appuntamento, ma il Carnevale di Portopalo è pronto a tornare più colorato che mai. Dopo lo stop imposto dall’allerta meteo e dai forti venti che hanno colpito il paese, i festeggiamenti sono stati posticipati di una settimana: si svolgeranno il 20, 21 e 22 febbraio 2026.

Da domani via alla 19ª edizione del Carnevale dei Due Mari, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, arricchita dalla partecipazione delle scuole. Il corteo partirà da via Vittorio Emanuele 28, attraverserà via Carducci e via Cammisuli per concludersi al Centro Polifunzionale “Falcone-Borsellino”. Spazio anche all’animazione dedicata ai più piccoli, con Charlie Chaplin pronto a coinvolgere i bambini lungo il percorso.

Le sfilate animeranno le vie del paese per tutte e tre le giornate, mentre in serata il palco di via Garibaldi ospiterà spettacoli musicali e momenti di intrattenimento. In programma l’esibizione di Dj Gianni Agosta e Antonello, il concerto del gruppo Medea e, per il gran finale, la Pablo Band che chiuderà ufficialmente la manifestazione con musica ed energia.

Una giornata sarà interamente dedicata alle famiglie e ai bambini: il palco di via Garibaldi si trasformerà in un’area festa con gonfiabili e artisti di strada, per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

A conclusione dell’ultima sfilata è prevista la consegna di targhe e pergamene alle maschere più caratteristiche, baby e adulti, maschili e femminili.

Il sindaco Rachele Rocca sottolinea: “Questa piccola allerta meteo ha semplicemente spostato i festeggiamenti di qualche giorno, ma ci siamo: parte il Carnevale dei Due Mari. Non vediamo l’ora di accogliere visitatori e cittadini per tre giorni di musica, sfilate e allegria. Grande spazio sarà dedicato ai bambini, veri protagonisti dell’evento”.

Il primo cittadino evidenzia anche lo spirito che ha caratterizzato l’organizzazione di quest’anno: “La parola chiave è collaborazione. I gruppi hanno lavorato insieme, preparando coreografie e spettacoli in sinergia. C’è una sana competizione, ma l’obiettivo è partecipare, collaborare e divertirsi. Il Carnevale è una cosa seria, perché il divertimento è una cosa seria”.

Già si guarda avanti: conclusa questa edizione, l’obiettivo sarà celebrare in grande stile il ventesimo anniversario e puntare all’ingresso del Carnevale dei Due Mari tra i Carnevali storici di Sicilia.