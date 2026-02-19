Carnevale Melillese, concluso il contest “La Maschera Più Bella”

Si è concluso con un bilancio ampiamente positivo il contest “La Maschera Più Bella”, iniziativa riservata ai costumi fuori concorso inserita nel programma ufficiale della 66ª edizione del Carnevale Melillese e promossa dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli.

Per quattro giornate consecutive, lo stand allestito in Piazza San Sebastiano ha registrato una partecipazione costante e trasversale: singoli, coppie e gruppi hanno scelto di mettersi in gioco, contribuendo a rendere il contest uno degli appuntamenti più partecipati dell’edizione 2026.

Un format semplice ma coinvolgente: posa, scatta, pubblicazione online e voto del pubblico tramite reazioni Facebook. Un meccanismo immediato che ha trasformato la festa in una vera e propria gara di entusiasmo, creatività e partecipazione collettiva.

La risposta è andata oltre le aspettative. Oltre cento partecipanti tra singoli, coppie e gruppi hanno preso parte alle qualificazioni, riempiendo lo stand fotografico della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli di colori, energia e originalità.

Ma il dato più significativo arriva dal fronte digitale. Nel corso della settimana del Carnevale, la pagina “Melilli Terrazza degli Iblei” ha registrato numeri eccezionali: oltre 390.000 visualizzazioni in 5 giorni; più di 52.000 interazioni complessive; una crescita significativa dei follower; picchi di coinvolgimento fino a 18 volte superiori rispetto alla media settimanale abituale. Numeri che confermano l’efficacia di un format capace di integrare dimensione territoriale e comunicazione digitale, coinvolgendo attivamente la comunità anche attraverso i canali social.

“Il successo del contest – dichiara Rosario Cutrona, presidente della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli– dimostra come tradizione e innovazione possano convivere in modo efficace. Il

Carnevale Melillese non è soltanto un evento identitario, ma una piattaforma culturale capace di attivare partecipazione, generare coinvolgimento e valorizzare il territorio anche attraverso strumenti contemporanei di comunicazione. I numeri registrati rappresentano un segnale chiaro dell’interesse e dell’affetto della comunità”.

Sempre secondo Cutrona, è proprio la partecipazione attiva, il gesto di vestirsi in maschera, a rendere viva la festa. “Vestirsi in maschera non è un dettaglio folcloristico. È il cuore stesso del Carnevale. È il momento in cui ciascuno smette di essere spettatore e diventa parte attiva della festa. È così che la tradizione continua a vivere: attraverso chi la interpreta, non solo attraverso chi la guarda.”

L’iniziativa della Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli ha dunque contribuito a rafforzare l’immagine del Carnevale Melillese come evento capace di unire piazza e rete, tradizione e linguaggi digitali, partecipazione popolare e promozione territoriale.

Un risultato che consolida il percorso di crescita della manifestazione e conferma la centralità del Carnevale quale momento di coesione, identità e valorizzazione culturale per Melilli e l’intero comprensorio.