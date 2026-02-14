Carnevale Storico ad Avola, oggi festa per famiglie e bambini: domani la grande sfilata e Willy William

“Il Carnevale è gioia: un tempo leggero, condiviso, che appartiene alla nostra identità e che ogni anno riporta Avola in strada, insieme. È stato un avvio bello e partecipato, con famiglie, bambini, gruppi mascherati e tanta voglia di vivere la città. Questo è lo spirito che vogliamo: comunità, allegria e rispetto”. Il sindaco Rossana Cannata traccia un primo bilancio dell’avvio del 63° Carnevale Storico Avolese, dopo la giornata di ieri che ha segnato l’ingresso nel vivo della manifestazione. Re carnevale in giro per la città accompagnato da alunni e docenti e la Banda musicale Città di Avola, laboratori in Biblioteca e beniamini dei piccoli per finire con le scuole di ballo della città che hanno sprigionato energia in piazza Umberto I.

E mentre prosegue il percorso legato alla memoria del Carnevale (con l’esposizione allestita nella Sala Frateantonio tra mini carri, foto storiche e costumi tradizionali), il programma di oggi, sabato 14 febbraio, è dedicato soprattutto ai più piccoli e alle famiglie: sono previste sfilate degli asili, spettacoli musicali, animazione, truccabimbi e mascotte, oltre all’appuntamento con il “Carnevale in Vespa” che nel pomeriggio colorerà Piazza Umberto I. Sempre in piazza, alle 17:30, è in programma anche il teatro animato con le Huntrix e le luci a ritmo di musica con “Luci in festa show”.

Domani, domenica 15 febbraio, sarà la giornata simbolo del Carnevale Storico Avolese. Nel pomeriggio, da Piazza Esedra a Piazza Umberto I, andrà in scena la grande sfilata con Re Carnevale, carri allegorici e infiorati, gruppi mascherati, sbandieratori, corteo storico e la Regina del Carnevale, accompagnati dalla Banda Musicale “Città di Avola”, Corteo storico Città di Avola e tanti gruppi mascherati con la partecipazione anche delle scuole. La serata proseguirà in piazza con l’esecuzione dell’inno ufficiale “Carnevalando ad Avola” e, alle 21, con il contest “La notte in maschera”, momenti musicali e lo spettacolo con Willy William, seguito da dj set fino a notte fonda.

“Invito tutti a vivere questi giorni con lo spirito giusto – conclude Cannata –: partecipazione, entusiasmo e senso di comunità. Avola ha un Carnevale che è patrimonio di tutti e che vogliamo continuare a costruire insieme, giorno dopo giorno”.