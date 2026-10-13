Caro carburante. Dal Pd sostegno ad autotrasportatori, agricoltori e pescatori siciliani

Politica · interrogazione

“Esprimiamo piena solidarietà e fermo sostegno agli autotrasportatori, agli agricoltori e ai pescatori siciliani che ieri sono scesi in piazza per dare voce al proprio profondo disagio contro l’insostenibile aumento del costo del carburante. Una crisi energetica e tariffaria che sta mettendo in ginocchio interi set-tori produttivi, pietra angolare dell’economia della nostra Isola”. A parlare il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana, che ricorda come a guidare e accompagnare questa battaglia fondamentale per la tenuta socio-economica del territorio siano stati in prima linea i sindaci del Partito Democratico, Giuseppe Stefio e Tiziano Spada (presenti ieri, in realtà, anche il sindaco di Palazzolo Salvo Gallo e il vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera).

Assieme a una delegazione qualificata, i rappresentanti istituzionali saranno ricevuti dal Prefetto, al quale consegneranno un documento articolato in 5 punti contenente le proposte concrete e urgenti nate dal confronto diretto con i lavoratori e le associazioni di categoria. Contemporaneamente, la battaglia politica contro il caro carburante arriva a Palazzo Madama: il Senatore Antonio Nicita ha presentato una specifica interrogazione parlamentare per accendere i riflettori nazionali sulla situazione siciliana e sollecitare interventi immediati, strutturali e di ristoro economico da parte del Governo.

In particolare, il gruppo parlamentare del PD al Senato ripresenterà nella sessione della legge di bilancio gli emendamenti che hanno l’obiettivo di ridurre le accise e il peso fiscale per la Sicilia e la Sardegna che raffinano circa il 50% dei carburanti nazionali: “Non possiamo permettere che i rincari del carburante soffochino le nostre imprese, alzando i prezzi dei beni di prima necessità ed erodendo il potere d’acquisto dei cittadini. A fianco dei lavoratori della terra, del mare e dei trasporti c’è una comunità coesa e una rappresentanza politica pronta a far valere le ragioni della Sicilia in tutte le sedi opportune. Occorrono misure straordinarie per tutelare il lavoro, garantire la continuità aziendale delle nostre impprese e salvaguardare il futuro delle famiglie del nostro territorio.