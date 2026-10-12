Caro carburanti a Siracusa, protesta in zona industriale: trattori e camion sulla ex SS114

Attualità · La protesta

È arrivata anche a Siracusa ed è scattata alla mezzanotte di oggi, lunedì 12 ottobre, la protesta contro il caro carburanti. Trattori e camion sono entrati in azione lungo la ex Strada statale 114 Orientale Sicula, nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi delle portinerie della zona industriale, più precisamente in prossimità dello stabilimento Sonatrach. Un presidio che continuerà fino alle 12 di questa mattina.

La mobilitazione, promossa da agricoltori, allevatori e piccoli autotrasportatori della provincia, nasce dalla crescente preoccupazione per l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio, diventati un costo sempre più difficile da sostenere per le attività produttive.

Il presidio punta a richiamare l’attenzione sulle difficoltà di interi comparti dell’economia locale. Tra le iniziative previste anche il rallentamento delle operazioni di uscita delle autobotti che trasportano i carburanti verso i distributori.

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Una protesta che anticipa un altra mobilitazione, quella che dal 16 all 22 dovrebbe coinvolgere la categoria degli autotrasportatori siciliani, pronti anch’essi a incrociare le braccia e fermare la movimentazione delle merci sempre a causa del caro benzina.

L’iniziativa odierna si inserisce quindi in un clima di crescente tensione per i costi energetici e per le difficoltà dell’autotrasporto siciliano con più categorie – dagli agricoltori agli autotrasportatori – che a gran voce invocano nuovi possibili interventi dal Governo per calmierare i prezzi del carburante.