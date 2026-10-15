Caro carburanti, Ternullo (FI): “Vicina a chi protesta, servono aiuti concreti”

Politica · Autostraportatori

“Sono vicina agli autotrasportatori, agli agricoltori e a tutti i lavoratori che stanno protestando contro il caro carburanti e che hanno annunciato uno sciopero nei prossimi giorni. Una situazione ormai insostenibile che sta mettendo a rischio la tenuta di tante attività, anche in Sicilia. Il governo e la maggioranza stanno lavorando per individuare soluzioni concrete a sostegno di queste categorie, che non possono continuare a subire costi sempre più elevati con margini di guadagno ormai ridotti al minimo. E’ bene ricordare che il prezzo dei carburanti risente anche delle dinamiche internazionali del petrolio, dei costi di raffinazione e della dipendenza dell’Italia dalle forniture estere, mentre sulla componente finale incidono anche il peso della fiscalità e le accise. Proprio perché non tutti questi fattori dipendono direttamente dalle decisioni italiane, è indispensabile agire con una strategia strutturale che protegga dalle continue oscillazioni dei prezzi chi lavora in settori strategici per la nostra economia come l’autotrasporto, l’agricoltura e la pesca. Occorre, inoltre, prestare particolare attenzione alle regioni insulari, dove le difficoltà sono ancora più evidenti: a Lampedusa il costo del carburante raggiunge livelli che fanno paura e pesa enormemente su imprese e famiglie. Ai Cinquestelle vorrei ricordare che chiedere al proprio esecutivo, così come ho già fatto qualche giorno fa in un mio intervento nell’Aula del Senato, di agire con maggiore incisività non è una manifestazione di solidarietà. Significa assumersi una responsabilità e lavorare per ottenere risultati. Le polemiche non abbassano il prezzo del gasolio. Il nostro impegno come maggioranza è invece costruire una strategia di lungo periodo, attraverso misure strutturali capaci di dare stabilità e certezze, con il chiaro obiettivo di consentire a questi lavoratori di vivere del proprio lavoro, non di sopravvivere”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Daniela Ternullo.