Caro gasolio, la marineria di Portopalo proclama lo stato di agitazione

Attualità · Protesta

Il caro gasolio mette in difficoltà la marineria di Portopalo di Capo Passero, che decide di proclamare lo stato di agitazione e di aderire alle proteste che stanno coinvolgendo altre marinerie italiane.

La decisione è stata assunta nel corso di una riunione degli operatori portopalesi, che hanno analizzato la situazione e l’impatto dell’aumento dei costi del carburante sull’attività di pesca. Il problema, secondo quanto emerso dall’incontro, riguarda la sostenibilità economica delle uscite in mare: con gli attuali prezzi del gasolio, i costi per i pescatori sono diventati troppo elevati rispetto ai ricavi.

“Con il gasolio così caro non possiamo andare a lavorare”, è il grido d’allarme lanciato dalla marineria, che definisce antieconomica l’attività nelle attuali condizioni.

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La protesta di Portopalo si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazione del comparto della pesca, con diverse marinerie italiane che stanno manifestando contro il peso dei costi di gestione e, in particolare, del carburante.

Gli operatori portopalesi hanno quindi deciso di formalizzare lo stato di agitazione, riservandosi di comunicare nei prossimi giorni le iniziative che saranno adottate per portare le proprie istanze all’attenzione delle istituzioni.

La richiesta è quella di interventi che consentano alle imprese della pesca di continuare a svolgere la propria attività senza essere schiacciate dall’aumento dei costi. Per una marineria come quella di Portopalo, il tema del carburante incide direttamente sulla possibilità di uscire in mare e mantenere in equilibrio i conti delle imprese.

Nei prossimi giorni, dunque, saranno definite le modalità della protesta. La marineria portopalese si prepara a far sentire la propria voce insieme agli altri operatori italiani che stanno chiedendo risposte sul caro gasolio e sulle difficoltà economiche del settore.