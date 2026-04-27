Caro materiali, l’allarme di Ance Siracusa: “Imprese strette tra prezzi contrattualizzati e fornitori che aumentano ogni tre giorni”

Il caro materiali torna a mettere sotto pressione il settore delle costruzioni. A lanciare l’allarme è Salvo La Rosa, componente del Consiglio generale di Ance Siracusa, che evidenzia le difficoltà crescenti delle imprese impegnate nei cantieri del territorio.

Secondo La Rosa, gli effetti delle tensioni internazionali non si limitano al caro carburanti, ma incidono direttamente anche sul costo dei materiali da costruzione. “L’impatto che sta subendo il mondo delle costruzioni è veramente serio”, spiega. Una situazione aggravata, soprattutto in Sicilia, dalla dipendenza dal trasporto su gomma e dall’importazione di gran parte dei materiali.

A registrare gli aumenti più significativi sono in particolare i prodotti derivati dal petrolio e quelli ad alta intensità energetica: polimeri, bitumi, malte, pitture e vernici. “Ci sono fornitori che ormai non danno più certezza dei prezzi: le offerte valgono tre giorni. Se non si chiude subito l’ordine, dopo pochi giorni può arrivare un nuovo aumento del 5 o del 10%”.

Il problema, sottolinea La Rosa, è che le imprese si trovano “stritolate” tra contratti già definiti con le stazioni appaltanti e fornitori che aggiornano continuamente i listini. Da qui la richiesta di Ance di aprire un confronto per rinegoziare i contratti, evitando la sospensione dei lavori, che avrebbe conseguenze pesanti anche sull’occupazione. “Le imprese non vogliono fermarsi – prosegue La Rosa -. Sospendere i lavori significa bloccare la produzione, fermare il personale e mandare a casa persone. Quello che chiediamo è di sederci con le stazioni appaltanti e trovare soluzioni sostenibili”.

Ance ha già predisposto lettere per supportare le imprese nella richiesta di rinegoziazione contrattuale, richiamando anche l’articolo 9 del Codice dei contratti pubblici. Tra le misure ponte richieste al Governo ci sono la sospensione dei lavori nei casi più critici e, soprattutto, il mancato recupero temporaneo dell’anticipazione contrattuale, pari normalmente al 20% dopo l’avvio dei lavori.

Una misura che, secondo La Rosa, alcune stazioni appaltanti stanno già applicando. “RFI, per esempio – spiega il componente del Consiglio generale di Ance Siracusa -, non sta più portando in detrazione il recupero dell’anticipazione. È una soluzione immediata che può dare ossigeno alle imprese”.

Altro nodo riguarda i ritardi. Per Ance, in questa fase non possono essere automaticamente attribuiti alle imprese, perché derivano da condizioni eccezionali e imprevedibili. Il tema riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati, per i quali l’associazione sta cercando di sensibilizzare anche le grandi committenti.

Sul fronte Pnrr, La Rosa ricorda che le scadenze restano stringenti: le opere dovrebbero essere completate entro il 30 giugno, contabilizzate entro il 30 agosto, con possibili deroghe di 60 giorni per interventi minori. Ma il problema, aggiunge, non riguarda solo il Pnrr: anche fondi di coesione e altri finanziamenti pubblici stanno sostenendo il mercato delle costruzioni e rischiano di essere rallentati dal caro materiali.

Tra le proposte avanzate da Ance Siracusa anche una revisione trimestrale dei prezzari e l’inserimento nei quadri economici di una voce specifica dedicata al caro materiali, distinta dagli imprevisti ordinari. “Ormai ogni anno emerge una nuova emergenza – conclude -. Servono strumenti più flessibili per affrontare aumenti imprevedibili e consentire alle imprese di portare a termine le opere”.