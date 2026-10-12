Carofiglio a Marzamemi: “Mia nonna era di Pachino, mia madre di Noto. Le mie radici qui”

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Video · Book Fest

“Mia nonna è nata a Pachino, mia madre a Noto”. Per Gianrico Carofiglio il Marzamemi Book Fest è stato anche un viaggio nelle sue radici. Lo scrittore è stato tra gli ospiti più attesi della sesta edizione del festival, che per quattro giorni ha trasformato il borgo marinaro di Pachino in un grande laboratorio di cultura e formazione, sul tema “Leggere, resistere”. Al centro c’erano scrittori, giornalisti e artisti, protagonisti di dialoghi, laboratori, performance e spettacoli, per ricordare quanto un libro possa ancora ispirare progetti, far crescere i territori, creare relazioni e generare emozioni e bellezza.

Carofiglio ha parlato a ragazzi e adulti della forza delle parole, del bisogno del dubbio e dell’importanza del confronto e della partecipazione. È partito dal suo libro “Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza” (Mondadori), un invito a non restare passivi, a imparare a vedere chi di solito non viene visto e a difendere le proprie idee nel rispetto degli altri.

Le radici nel Siracusano

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Più che un ritorno, Carofiglio lo definisce un legame di famiglia. “Non so se direi un ritorno, ma certamente mia nonna è nata a Pachino e mia madre a Noto – racconta – Per tutta la vita, pur vivendo altrove, sono state orgogliosamente siciliane. Tra loro parlavano in dialetto, infatti io lo capisco, anche se non lo parlo. Mio fratello, più bravo di me, ha imparato anche a parlarlo, come una lingua straniera per certi versi, ma con perfetta padronanza. Quindi sì, la lunga linea familiare, ma anche culturale, che arriva fino a me parte da queste parti”

Per lo scrittore le parole sono uno strumento fondamentale. “Le parole sono il modo in cui capiamo il mondo e in cui siamo in grado di cambiarlo, nel bene o nel male – spiega – Le cose non esistono se non abbiamo le parole per definirle, e a volte scompaiono quando smettiamo di usare le parole con attenzione e con cura. Sono un elemento chiave del nostro stare insieme. Non è solo una questione da intellettuali o da chi ama i libri: prendersi cura delle parole è una questione politica”

E il tema del festival gli sembra particolarmente azzeccato: “”Leggere, resistere” è una formula molto efficace, soprattutto in un tempo complesso come questo. La lettura è parte di un armamentario di difesa personale e collettiva contro la barbarie che si muove in qualche parte del mondo”

Ha ancora senso, nel 2026, ritrovarsi in piazza per parlare di libri, mentre l’intelligenza artificiale corre veloce? “C’è bisogno di comunità, oggi più che mai – risponde Carofiglio – Viviamo un’epoca in cui il senso di solitudine, mascherato da socialità continua sulla rete, diventa più intenso e a volte tragico. Serve una comunità di persone che stanno fisicamente insieme, che leggono quei vecchi oggetti fisici che sono i libri e che praticano quella forma di telepatia tra autore e lettore di cui parla Stephen King”





“Quindi ben vengano questi eventi – conclude – e ben vengano le incursioni nei territori dove a volte organizzarli è più difficile che altrove”