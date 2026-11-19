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Domani, venerdì 20 novembre, la Cgil porta in piazza in tutta Italia la protesta contro il carovita e la legge di bilancio. Lo sciopero generale arriva anche a Siracusa, dove sfileranno due cortei: quello dei lavoratori e quello degli studenti.

Per far svolgere le manifestazioni in sicurezza, dalle 9 alle 14 scattano divieti di transito e di sosta in diverse zone della città.

Il corteo dello sciopero generale

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Al passaggio dei manifestanti ci sarà un divieto di transito momentaneo in:

piazzale Marconi;

via Catania;

largo Calipari;

corso Gelone;

viale Teracati;

viale Santa Panagia;

viale Tica;

viale Zecchino;

piazza Giovanni XXIII;

via Laurana;

largo Ettore Di Giovanni.

Ci sarà anche un divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in largo Ettore Di Giovanni, su tutte le bretelle, e in viale Tica, nel tratto tra le due bretelle di largo Ettore Di Giovanni.

Il corteo degli studenti

Nella stessa fascia oraria, al passaggio del corteo studentesco, il transito sarà vietato in:

piazza Euripide;

largo Gilippo;

viale Diaz;

Foro Siracusano;

corso Umberto I;

ponte Umbertino;

via dei Mille;

via Chindemi;

corso Matteotti;

piazza Archimede.

In piazza Euripide e in piazza Archimede ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Sono esclusi i mezzi di soccorso e delle forze di polizia.

Le richieste della Cgil

Il sindacato chiede:

-Salari più alti: secondo la Cgil l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto anche di chi ha un lavoro stabile. Per questo chiede contratti, pubblici e privati, che non si limitino a recuperare quanto perso ma facciano crescere davvero gli stipendi. Per i pensionati chiede la piena rivalutazione degli assegni.

-Un fisco più giusto: il sindacato sostiene che il carico fiscale pesa soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati. Chiede la restituzione del fiscal drag, l’adeguamento dell’Irpef all’inflazione, una tassazione davvero progressiva e una lotta più efficace all’evasione.

-Sanità, scuola e welfare prima delle armi: la Cgil contesta l’aumento della spesa per il riarmo mentre restano liste d’attesa lunghissime, servizi territoriali insufficienti e scuole e università con pochi fondi.

-Pensioni: il sindacato chiede di fermare l’aumento dell’età pensionabile e di garantire condizioni più eque a chi svolge lavori pesanti e ai giovani con carriere discontinue.

-Industria e lavoro: senza una strategia industriale, sostiene la Cgil, le crisi aziendali si moltiplicano, soprattutto al Sud. Il -sindacato chiede investimenti, tutele per l’occupazione e un ruolo attivo dello Stato per prevenire le vertenze.

Giovani: la Cgil chiede diritto allo studio, politiche per la casa e misure strutturali contro la precarietà.

-Sicurezza sul lavoro: il sindacato chiede più prevenzione, più controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti, perché “nessuno deve morire di lavoro”.