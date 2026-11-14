Carpenzano-Grasso a Misano per il finale: quinti con 47 punti, obiettivo podio

Sport · LOTUS EMIRA CUP

Il veloce pilota siracusano pronto per il gran finale di stagione insieme a Giovanni Grasso. Il duo siciliano occupa la quinta posizione assoluta con 47 punti e punta a coronare una positiva stagione d’esordio nella nuova serie tricolore con un risultato di prestigio

Un ultimo appuntamento per provare a coronare nel migliore dei modi una stagione vissuta costantemente nelle posizioni di vertice. Andrea Carpenzano si prepara ad affrontare il gran finale della Lotus Emira Cup 2026, in programma dal 13 al 15 Novembre sul Misano World Circuit, con l’obiettivo di conquistare un risultato di prestigio insieme al compagno di equipaggio Giovanni Grasso. Il duo siciliano sarà protagonista del terzo e conclusivo round della nuova serie monomarca tricolore, inserita nel programma della Supersport GT, categoria di punta dell’FX Racing Weekend.

L’appuntamento conclusivo andrà in scena nel prestigioso contesto dell’FX Grand Finale 2026, evento che porterà sul tracciato romagnolo ben 13 categorie e migliaia di appassionati attesi in autodromo. Un palcoscenico particolarmente importante per i protagonisti della Lotus Emira Cup, pronti a concludere la prima stagione del campionato confrontandosi ancora una volta con uno schieramento ricco di vetture ad alte prestazioni.

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Carpenzano e Grasso arrivano a Misano occupando la quinta posizione della classifica assoluta con 47 punti, frutto di un terzo posto, un quarto e due quinti piazzamenti conquistati nei primi due appuntamenti stagionali. Un bilancio positivo, che testimonia la competitività mostrata dall’equipaggio sin dal debutto nella nuova categoria e che lascia aperta la possibilità di concludere il campionato con un risultato ancora più importante.

Per Andrea Carpenzano, il 2026 ha rappresentato un percorso particolarmente stimolante, caratterizzato dalla necessità di adattarsi alle caratteristiche della Lotus Emira e di individuare progressivamente le migliori soluzioni per sfruttarne il potenziale. Un lavoro condiviso con Giovanni Grasso, con il quale ha costruito un’intesa sempre più efficace, riuscendo a inserirsi con continuità nelle posizioni di vertice della graduatoria.

Il precedente appuntamento di Monza ha rappresentato un ulteriore banco di prova per il duo siciliano, capace di conquistare un doppio quinto posto nonostante un fine settimana condizionato da temperature elevate, condizioni meteo variabili e alcuni inconvenienti tecnici. In particolare, il passo mostrato durante entrambe le manche ha confermato la possibilità di confrontarsi con i migliori equipaggi della categoria, lasciando qualche rimpianto per un risultato potenzialmente ancora più importante.

Indicazioni comunque incoraggianti in vista dell’appuntamento conclusivo, dove l’obiettivo sarà quello di sfruttare l’esperienza accumulata e cercare di inserirsi nella lotta per le prime tre posizioni della classifica assoluta. Un traguardo ambizioso ma alla portata di un equipaggio che ha dimostrato di poter competere con continuità nelle posizioni di vertice della nuova serie.

Andrea Carpenzano: “Siamo pronti per l’ultimo appuntamento di una stagione che ci ha regalato tante soddisfazioni e che per noi ha rappresentato un’esperienza molto importante. La Lotus Emira Cup è un campionato nuovo e sin dall’inizio abbiamo cercato di essere competitivi, lavorando tanto per migliorare il feeling con la macchina e trovare le soluzioni migliori. Insieme a Giovanni credo che abbiamo costruito un’ottima intesa, riuscendo a confrontarci con avversari molto preparati e a raccogliere risultati positivi. A Monza siamo stati protagonisti di due gare impegnative: nella prima sono riuscito a risalire fino alla terza posizione durante il mio stint, mentre nella seconda un problema tecnico ci ha impedito di lottare fino alla fine per un risultato ancora migliore. Adesso arriviamo a Misano con la voglia di mettere insieme un weekend completo e provare a conquistare quel podio assoluto che rappresenterebbe una bellissima conclusione della nostra stagione. Sappiamo che sarà difficile, ma siamo determinati a dare tutto fino all’ultima bandiera a scacchi. Voglio ringraziare Giovanni per il grande lavoro svolto insieme durante l’anno, tutti i nostri sponsor, i partner e le persone che ci hanno sostenuto in questa nuova avventura. Speriamo di chiudere il 2026 con una grande soddisfazione”.

Giovanni Grasso: “Arriviamo al gran finale di Misano con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver compiuto un bel percorso durante questa prima stagione della Lotus Emira Cup. Abbiamo raccolto punti importanti in tutti gli appuntamenti e credo che il quinto posto in classifica rappresenti una buona base dalla quale partire per cercare di ottenere qualcosa in più. Andrea ha dimostrato di essere molto veloce e insieme siamo riusciti a costruire un equipaggio affiatato, migliorando progressivamente il nostro rendimento. A Monza abbiamo avuto qualche difficoltà che ci ha impedito di concretizzare il potenziale espresso, ma adesso vogliamo concentrarci soltanto sull’ultimo weekend. L’obiettivo è quello di essere competitivi sin dalle prove libere, affrontare le gare con determinazione e provare a inserirci nella lotta per il podio. Ringrazio Andrea, tutti i nostri collaboratori e gli sponsor per il sostegno che ci hanno garantito durante la stagione”.

Il fine settimana di Misano prenderà il via Venerdì 13 Novembre, con due sessioni di prove libere in programma rispettivamente alle 9:25 e alle 17:35, fondamentali per lavorare sulla messa a punto della Lotus Emira e preparare al meglio le due manche conclusive. L’indomani, alle 9:25, sarà la volta delle qualifiche, mentre gara-1 scatterà alle 16:50, offrendo ai protagonisti della categoria la prima occasione per cercare un risultato importante. Il gran finale andrà invece in scena Domenica 15 Novembre, con gara-2 in programma alle 16:45, in uno scenario particolarmente suggestivo che vedrà i protagonisti affrontare l’ultima sfida stagionale alle luci del tramonto. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social ufficiali di FX Racing Weekend, insieme alle interviste ai protagonisti.

Per Andrea Carpenzano e Giovanni Grasso si prospetta dunque un weekend ricco di aspettative, nel quale la volontà di conquistare un risultato di prestigio si accompagnerà alla soddisfazione per il percorso compiuto durante la stagione. Dopo aver dimostrato sin dal debutto di poter competere nelle posizioni di vertice della Lotus Emira Cup, il duo siciliano si prepara ad affrontare il gran finale di Misano con fiducia e determinazione, pronto a giocarsi fino all’ultima bandiera a scacchi le proprie possibilità di chiudere il campionato sul podio assoluto.