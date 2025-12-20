Carta: “5 milioni di euro ai Comuni dell’AERCA di Siracusa, un risultato storico”

Per la prima volta, il Parlamento Siciliano ha approvato uno stanziamento di 5 milioni di euro destinato ai Comuni dell’AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) – che comprende: Siracusa, Augusta, Melilli, Priolo, Floridia e Solarino. Una misura senza precedenti per la Zona Industriale siracusana, da anni al centro di criticità ambientali e infrastrutturali. La norma, presentata da Grande Sicilia e firmata dall’on. Giuseppe Carta, ha ottenuto il via libera delle Commissioni Ambiente e Bilancio dell’ARS.

“Per la prima volta i nostri territori ottengono risorse dedicate alla rigenerazione ambientale e alla valorizzazione dell’area industriale — dichiara l’on. Giuseppe Carta —. È un risultato storico che riconosce finalmente le esigenze e le difficoltà dell’AERCA siracusana. Abbiamo mantenuto un impegno preciso con le comunità locali e ora i Comuni dispongono di uno strumento concreto per avviare interventi urgenti e necessari”.

I fondi saranno impiegati per interventi di risanamento, manutenzione e promozione delle aree industriali, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente e restituire funzionalità e decoro a una zona strategica per lo sviluppo regionale. Si apre una fase nuova di interventi concreti e coordinati a beneficio dell’intera area industriale e delle comunità che vi insistono.

“Nella precedente legge finanziaria, analoghe risorse erano state destinate unicamente all’AERCA di Messina – spiega l’on. Carta – Nei prossimi giorni terremo una conferenza stampa presso il Libero Consorzio di Siracusa, durante la quale illustreremo nel dettaglio l’entità delle somme e i criteri di riparto destinati ai Comuni beneficiari – conclude – Mi sia consentito un ringraziamento a tutti i parlamentari siracusani, di maggioranza e di opposizione, per il supporto che ha reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo atteso da anni”