Carta Acquisti 2026: nuovi limiti ISEE, requisiti e chi può fare domanda

Il programma Carta Acquisti viene confermato anche per il 2026, con alcune novità importanti legate all’aggiornamento dei limiti ISEE e reddituali. Le soglie di accesso al contributo sono state infatti perequate al tasso di inflazione ISTAT, come previsto dalle disposizioni normative che regolano la misura.

La Carta Acquisti resta uno strumento di sostegno economico destinato ai cittadini over 65 e ai genitori di bambini sotto i tre anni, consentendo di ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per spese essenziali.

Carta Acquisti 2026: i nuovi limiti ISEE e di reddito

A partire dal 1° gennaio 2026, i requisiti economici per accedere alla Carta Acquisti sono stati aggiornati. In particolare, il valore massimo dell’indicatore ISEE e i limiti di reddito complessivo sono così determinati:

-Bambini di età inferiore a 3 anni

-Valore massimo ISEE: 8.230,81 euro

-Cittadini di età compresa tra 65 e 70 anni

-Valore massimo ISEE: 8.230,81 euro

-Reddito complessivo non superiore a 8.230,81 euro

-Cittadini di età superiore ai 70 anni

-Valore massimo ISEE: 8.230,81 euro

-Reddito complessivo non superiore a 10.974,42 euro

Questi nuovi limiti sono validi per tutte le domande presentate a partire dal 2026.

Nuova modulistica obbligatoria dal 2026

Alla luce dell’aggiornamento dei requisiti, chi presenta domanda per la Carta Acquisti 2026 dovrà utilizzare la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali aggiornati.

I moduli sono disponibili:

-presso gli uffici postali

-sui siti ufficiali di INPS, Poste Italiane

-sui portali del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

A quanto ammonta il contributo della Carta Acquisti

Il beneficio economico resta invariato anche nel 2026. La Carta Acquisti consente di ricevere:

-80 euro ogni due mesi

-utilizzabili per spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas

La carta è gratuita per tutti gli aventi diritto ed è collegata a un circuito elettronico dedicato.

Come fare domanda per la Carta Acquisti 2026

La domanda può essere presentata in qualsiasi ufficio postale, compilando l’apposito modulo disponibile online o in sede. È necessario allegare la documentazione richiesta, compresa l’attestazione ISEE aggiornata.

Chi già riceve la Carta Acquisti deve fare nuova domanda?

No.

I cittadini che già beneficiano della Carta Acquisti e che continuano a rispettare i requisiti previsti non dovranno presentare una nuova richiesta. L’accredito bimestrale di 80 euro continuerà ad arrivare automaticamente sulla carta elettronica associata al programma.