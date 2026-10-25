Carta contrattacca Spada: “hai ricattato i consiglieri di Grande Sicilia a Solarino”

Politica · Aerca

“Meno vittimismo e più concretezza”. Comincia così il nuovo video pubblicato sui social dal deputato regionale di Grande Sicilia, Giuseppe Carta, che torna sullo scontro con il collega del Partito Democratico Tiziano Spada, sindaco di Solarino. Una replica durissima, nella quale la controversia sui fondi destinati alle Aerca, le aree a elevato rischio di crisi ambientale, finisce per intrecciarsi con la tenuta della maggioranza a Solarino, i rapporti con il sindaco di Floridia Marco Carianni e le accuse reciproche di ricatti politici.

Carta respinge innanzitutto la ricostruzione dello scontro avvenuto all’Assemblea regionale siciliana. “Prendo atto che Spada ha riferito di aver maturato e attuato lo scontro”, afferma, sostenendo che il gesto sarebbe stato premeditato e non direttamente collegato alla discussione sui finanziamenti. Il deputato di Grande Sicilia parla di un’aggressione e sostiene che Spada gli avrebbe successivamente chiesto scusa davanti al presidente dell’Ars.

Il primo nodo è quello delle risorse per i territori interessati dal rischio ambientale. Carta sostiene che la norma discussa all’Ars fosse destinata ai Comuni nei quali sorgono siti petroliferi e che, nell’anno di riferimento, avessero sostenuto spese per la tutela ambientale e la prevenzione del rischio idrogeologico.

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“Non ho mai voluto eliminare Floridia e Solarino dalle aree Aerca”, precisa, rivendicando anzi la paternità di una precedente disposizione regionale per la riqualificazione e la promozione dei centri ricadenti in queste aree. Una norma che, secondo la sua ricostruzione, sarebbe nata anche su richiesta dei consiglieri comunali di Grande Sicilia a Solarino, interessati alla riqualificazione di Pozzo Chiesa. Intervento non realizzato.

Il deputato sostiene inoltre di aver seguito personalmente l’iter della disposizione contestata, approvata in commissione Bilancio prima di arrivare in Aula, mentre Spada, a suo dire, non avrebbe partecipato al percorso parlamentare. Carta afferma di aver prospettato anche la possibilità di destinare un milione di euro a Solarino e Floridia, indipendentemente da un accordo di maggioranza. Ma sostiene che i due Comuni non possedessero i requisiti richiesti dalla specifica norma, perché non avrebbero sostenuto le spese ambientali necessarie per accedere a quelle risorse.

Da qui l’attacco alle amministrazioni comunali. Carta richiama la legge regionale 9 del 2024, con riferimento ai finanziamenti per la progettazione e la bonifica dei siti inquinati, sostenendo che Floridia e Solarino non avrebbero presentato i relativi progetti. “Non avete presentato i progetti per la bonifica”, accusa, contestando a Spada di richiamare le conseguenze sanitarie dell’inquinamento senza aver utilizzato, a suo giudizio, gli strumenti disponibili.

Ma è quando il discorso si sposta su Solarino che la replica assume i contorni di una vera resa dei conti politica. Carta ribalta l’accusa di ricatto avanzata da Spada e chiama direttamente in causa Marco Carianni. Secondo il deputato di Grande Sicilia, il sindaco di Solarino avrebbe convocato i consiglieri comunali del movimento a un incontro al quale avrebbe partecipato anche il primo cittadino di Floridia.

In quella sede, sostiene Carta, ai consiglieri sarebbe stato prospettato l’allontanamento dalla Giunta qualora non avessero sostenuto Spada alle prossime elezioni regionali e non fossero passati politicamente dalla sua parte.

È un’accusa particolarmente pesante, che Carta rivolge a Spada e Carianni e che, allo stato, resta una sua ricostruzione dei fatti.

Il deputato entra anche nel merito della distribuzione degli incarichi nell’amministrazione solarinese. Grande Sicilia, osserva, conta quattro consiglieri eletti, un assessore e la presidenza del Consiglio comunale. Spada, invece, avrebbe quattro consiglieri di riferimento e quattro assessori, compreso il vicesindaco.

Una ripartizione che Carta giudica sproporzionata, ricordando anche il contributo elettorale del proprio movimento alla coalizione che ha consentito a Spada di sconfiggere il sindaco uscente Peppe Germano.

“Noi siamo stati fedeli al progetto politico che ti ha visto diventare sindaco”, rivendica. E chiarisce quale sia, dal suo punto di vista, la responsabilità dell’eventuale rottura: “Sei tu che vuoi mandare fuori i consiglieri dalla maggioranza, non siamo noi che usciamo”.

È un passaggio politicamente significativo. Nonostante lo scontro ormai aperto, Carta non annuncia l’uscita di Grande Sicilia dalla maggioranza di Solarino. Al contrario, rivendica la permanenza nel progetto originario e attribuisce a Spada l’eventuale decisione di interrompere l’alleanza.

Una posizione che mette ancora più al centro i consiglieri comunali del movimento, già chiamati in causa pubblicamente dal sindaco. La scelta di restare nella maggioranza, passare all’opposizione o modificare gli equilibri dell’amministrazione diventa così il terreno sul quale si misureranno le conseguenze concrete della frattura tra i due deputati.

Carta torna poi ad attaccare Carianni, accusandolo di condizionare politicamente Spada: “Non ci fidiamo più delle tue scelte, perché sei commissariato dal sindaco di Floridia”.

E respinge anche la ricostruzione secondo cui avrebbe sottratto un milione di euro ai due Comuni attraverso un emendamento. “Io ho fatto le norme, non l’emendamento”, sostiene, rivendicando invece di aver presentato una proposta da sei milioni di euro per realizzare la condotta di collegamento di Floridia e Solarino al depuratore consortile Ias.

Su questo fronte accusa entrambi i sindaci di non aver realizzato un depuratore e di non aver richiesto, secondo la sua versione, l’intervento necessario. Rivendica inoltre di aver contattato personalmente Spada per un contributo destinato alla festa di San Paolo.

Non manca un riferimento alle risorse che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Carta annuncia l’intenzione di lavorare a una nuova norma a dicembre, con finanziamenti destinati ai territori ma vincolati alla tutela della salute e dell’ambiente.

“Non potrai spenderli in feste e per Fred De Palma, ma per la cura dei cittadini” afferma rivolgendosi a Spada, con un riferimento polemico alle scelte dell’amministrazione in materia di eventi e spettacoli.

Il deputato di Grande Sicilia accusa inoltre il collega di utilizzare le risorse ottenute attraverso il suo lavoro parlamentare per sostenere la propria attività politica ed elettorale. E torna sull’episodio dell’Ars, sostenendo che non sarebbe il primo comportamento aggressivo di Spada e richiamando un precedente avvenuto durante un’assemblea del Partito Democratico: “Io ho sbagliato tante volte, ma la violenza non può essere ripetitiva. Rivedi i tuoi atteggiamenti”.

L’ultimo messaggio è insieme un attacco e un invito a non rompere definitivamente l’alleanza: Carta chiede a Spada di continuare ad amministrare Solarino nel rispetto del progetto politico che li aveva visti insieme, rivendicando le risorse regionali ottenute per il territorio.

La distanza tra i due, tuttavia, appare ormai profonda. Spada denuncia un ricatto politico sui finanziamenti e chiama i consiglieri di Grande Sicilia a una scelta di campo. Carta nega di aver penalizzato Solarino e Floridia, accusa a sua volta Spada e Carianni di aver esercitato pressioni sui consiglieri e sostiene di non voler abbandonare la maggioranza. Carta chiude con un’ultima chicca: il video di Spada… realizzato a Floridia.