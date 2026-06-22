Carta convoca Commissione Ambiente a Melilli: audizione su miasmi AERCA

Il Presidente Giuseppe Carta convoca a Melilli la Commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana per affrontare l’emergenza legata ai miasmi e ai fattori inquinanti che affliggono i territori dei comuni dell’area AERCA del Libero Consorzio comunale di Siracusa.

Saranno presenti i rappresentanti del Governo regionale e dell’ARPA, insieme al Prefetto e a tutto il mondo istituzionale, imprenditoriale e portuale del territorio. È previsto l’annuncio di nuovi fondi e controlli ambientali rafforzati.

La IV Commissione Legislativa Permanente Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana si riunirà presso la Sala Consiliare del Comune di Melilli (SR) venerdì 26 giugno 2026 alle ore 11.30.

L’ordine del giorno prevede due punti principali. Alle ore 11.30 si terrà l’audizione in merito alle problematiche ambientali legate ai fattori inquinanti nei territori dei comuni AERCA del Libero Consorzio comunale di Siracusa. Seguirà l’annuncio della Risoluzione n. 18 relativa a “Miasmi, fattori inquinanti e fondi ai comuni dell’area AERCA, al Libero Consorzio comunale di Siracusa e ad ARPA”.

Tra gli invitati figurano S.E. Chiara Armenia, Prefetto di Siracusa, l’On.le Giuseppa Savarino, assessore regionale per il territorio e l’ambiente, l’Arch. Calogero Beringheli, dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, il Dott. Vincenzo Infantino, direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) Sicilia, e il Dott. Gaetano Valastro, direttore tecnico dell’ARPA Sicilia.

Parteciperanno inoltre l’Avv. Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa, il Dott. Francesco Italia, sindaco del comune di Siracusa, il Dott. Giuseppe Di Mare, sindaco del comune di Augusta, il Dott. Marco Carianni, sindaco del comune di Floridia, l’On.le Giuseppe Carta, sindaco del comune di Melilli, l’On.le Giuseppe Gianni, sindaco del comune di Priolo Gargallo, e l’On.le Tiziano Fabio Spada, sindaco del comune di Solarino.

Saranno presenti anche il Dott. Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, il Dott. Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, il Dott. Mario Lazzaro, presidente del CIPA di Siracusa, l’Ing. Giancarlo Bellina, president & chief executive officer – B2G Sicily, e il Dott. Antonio Mariolo, amministratore giudiziario e direttore generale pro-tempore di IAS SPA.

Tra le aziende invitate figurano SASOL Italy SPA, GOI Energy, ISAB S.R.L., SONATRACH raffineria italiana SPA, VERSALIS SPA e AIR LIQUIDE ITALIA Gas e Servizi, rappresentanti del polo industriale siracusano.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per il confronto tra istituzioni, enti di controllo e operatori economici sul tema della qualità dell’aria e della salute pubblica nei comuni AERCA del territorio siracusano.