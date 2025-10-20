Carta Dedicata a te 2025: pubblicato l’elenco dei beneficiari sul sito del Comune di Siracusa

Il Comune di Siracusa informa che è stato pubblicato, nella sezione dedicata del sito istituzionale (link qui) l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a te” – anno 2025, misura nazionale gestita da INPS e destinata al sostegno economico delle famiglie con ISEE più basso.

Il contributo, dell’importo complessivo di 500 euro per nucleo familiare, sarà erogato tramite carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata PostePay.

Come indicato dall’INPS, le carte già emesse negli anni precedenti e ancora attive restano valide anche per il 2025, a condizione che il beneficiario risulti confermato nelle nuove liste. Il primo pagamento potrà essere effettuato dal 16 dicembre 2025, mentre le somme dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Gli assegnatari potranno identificarsi tramite il numero identificativo della DSU riportato negli elenchi pubblicati, disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Siracusa.

“Con la pubblicazione delle liste definitive – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Marco Zappulla – si completa l’iter di una misura nazionale che sostiene concretamente tante famiglie siracusane. I Servizi Sociali hanno operato con tempestività e in piena collaborazione con INPS, garantendo la massima trasparenza e accessibilità delle informazioni per tutti i cittadini. Gli uffici dei Servizi Sociali di via Italia 105 sono a disposizione per fornire supporto e chiarimenti a chi dovesse averne necessità”.

Eventuali aggiornamenti o comunicazioni integrative saranno pubblicati sull’home page del sito istituzionale del Comune di Siracusa.