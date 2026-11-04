Carta Dedicata a te, al via da oggi 4 novembre: sostegno per oltre 1,1 milioni di famiglie

Attualità · Masaf

Parte oggi, 4 novembre, la nuova annualità della Carta “Dedicata a te”, la misura del Governo destinata al sostegno delle famiglie in condizioni economiche più difficili. Il provvedimento coinvolge 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, individuati dai Comuni in collaborazione con l’Inps sulla base dei requisiti previsti.

Per la misura sono stati stanziati complessivamente 500 milioni di euro all’anno per il biennio. Nell’annualità in corso, grazie anche al recupero di circa 91 milioni di euro di risorse non utilizzate nel precedente esercizio, la disponibilità complessiva sale a oltre 591 milioni di euro.

Il contributo previsto è di 1.000 euro per famiglia, erogato attraverso carte prepagate e ricaricabili distribuite da Poste Italiane. La somma sarà suddivisa in due tranche: i primi 500 euro vengono accreditati a partire dal 4 novembre, mentre la seconda quota sarà disponibile da aprile 2027.

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Per accedere al beneficio è necessario avere un nucleo familiare composto da almeno tre persone, un Isee inferiore a 15mila euro e non percepire altri sussidi di inclusione sociale o sostegno alla povertà. L’individuazione dei beneficiari avviene attraverso le procedure coordinate da Inps e Comuni.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scadenze. Il primo pagamento con la carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026. Il mancato utilizzo entro questa data comporterà la decadenza dal beneficio.

La Carta potrà essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità, con un’attenzione specifica alle produzioni italiane e ai prodotti a marchio Dop e Igp. È inoltre previsto uno sconto aggiuntivo del 15% nei punti vendita della grande distribuzione che hanno aderito all’accordo con il Ministero dell’Agricoltura. L’agevolazione sarà cumulabile con le offerte già applicate nei supermercati.

“Con l’avvio oggi della Carta Dedicata a Te manteniamo un impegno preciso nei confronti delle famiglie italiane, destinando oltre un miliardo di euro ai nuclei più fragili”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sottolineando la volontà del Governo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e, contemporaneamente, le filiere agroalimentari italiane.

Alla misura si affianca il Fondo nazionale indigenti, che per il 2026 dispone di 54,9 milioni di euro destinati all’acquisto di derrate alimentari per le persone in condizioni di povertà estrema.