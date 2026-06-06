Carta d’identità elettronica, allarme a Siracusa: “Rischio caos dal 3 agosto”

Cresce la preoccupazione per l’entrata in vigore, il prossimo 3 agosto, della scadenza che renderà non più valide le carte d’identità cartacee in tutta Italia, sostituite dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

A Siracusa, però, si segnala un possibile problema organizzativo: secondo diverse segnalazioni riportate da Alternativa Libera, gli appuntamenti per il rilascio della CIE sarebbero già saturi fino a dopo la scadenza, con prime disponibilità fissate anche a metà agosto. Una situazione che, se confermata su larga scala, potrebbe lasciare temporaneamente senza documento valido diversi cittadini.

La questione non è secondaria. Dal 3 agosto, infatti, la carta d’identità cartacea non sarà più valida né per l’espatrio né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, come previsto dal Regolamento UE 2019/1157 e confermato dalle circolari del Ministero dell’Interno . Un cambiamento che punta a rafforzare la sicurezza dei documenti e accelerare la transizione digitale, ma che rischia di creare criticità nei comuni meno pronti alla gestione dell’ultimo miglio.

Secondo la nota firmata da Salvatore Russo (Alternativa Libera Siracusa), il problema non è la scadenza in sé, ma la capacità organizzativa degli enti locali di far fronte all’aumento delle richieste. Da qui la richiesta di un “piano straordinario immediato” per evitare disagi.

Nel documento vengono avanzate diverse misure operative rivolte all’Amministrazione comunale. Tra queste: estensione degli orari di apertura degli uffici anagrafe, anche in fascia pomeridiana e nei weekend; utilizzo temporaneo di personale aggiuntivo da altri settori comunali per supportare le attività di sportello; corsie preferenziali per gli over 70, con assistenza dedicata e prenotazioni semplificate; attivazione di un call center per supporto alle prenotazioni e informazioni; revisione straordinaria delle agende per aumentare il numero di appuntamenti disponibili; coinvolgimento di personale proveniente da progetti sociali e percorsi di inclusione lavorativa.

Particolare attenzione viene posta alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto anziani che potrebbero incontrare difficoltà nell’utilizzo dei sistemi di prenotazione online o delle identità digitali.

Nel testo, Alternativa Libera sottolinea che il rischio principale è quello che si verifichi un “ingorgo amministrativo” nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 3 agosto, con cittadini impossibilitati a ottenere in tempo il nuovo documento.

“Una città moderna non si misura dalle promesse, ma dalla capacità di anticipare i problemi”, si legge nella nota, che invita il Comune a intervenire rapidamente con un piano operativo trasparente e verificabile.