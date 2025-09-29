Carta Europea della disabilità, De Simone: “aderisca Siracusa”

È stata presentata una mozione sostenuta dai gruppi Forza Italia, Lista Civica Insieme e Partito Democratico, a firma Consigliere forzista Damiano De Simone che impegna l’Amministrazione comunale di Siracusa a stipulare la convenzione con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, finalizzata al riconoscimento di agevolazioni per l’accesso a beni e servizi rivolti a cittadini titolari della Carta Europea della Disabilità, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020.

“Questa mozione – dichiara De Simone – nasce dalla volontà di allineare la nostra città a molte altre realtà europee che hanno già attivato misure concrete in favore delle persone con disabilità. Siracusa ha bisogno di un’accelerazione nei processi di adeguamento, a partire dall’abbattimento delle barriere architettoniche fino alla semplificazione dell’accesso a beni e servizi pubblici e privati per le persone con disabilità”

Particolare rilievo è stato dato anche alla vocazione turistica di Siracusa: “Siamo una città in forte crescita per flussi turistici, anche internazionali, con un rapporto tra visitatori e residenti sempre più alto – prosegue –. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare l’accoglienza e l’inclusione, affinché Siracusa sia realmente accessibile a tutti, residenti e turisti con disabilità”

La mozione invita quindi il Comune ad attivarsi con urgenza per aderire alla convenzione nazionale, che consentirà anche agli operatori locali di riconoscere vantaggi e riduzioni ai possessori della Carta, contribuendo a una città più equa, moderna e solidale.