Carta sindaco a Siracusa? Fratelli d’Italia e Forza Italia: “nessuna fuga in avanti”

Politica · Palazzo Vermexio

In merito alle notizie e alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla possibile candidatura di Giuseppe Carta alla carica di sindaco di Siracusa, i coordinatori cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Romano e di Forza Italia Alessandra Barbone, ritengono doveroso intervenire per chiarire la posizione di Fratelli d’Italia e Forza Italia a livello cittadino.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni dell’on. Carta, alle quali riconosciamo il carattere interlocutorio e personale. Proprio per questo riteniamo che, allo stato attuale, non sia opportuno compiere alcun passo in avanti sul tema delle candidature senza aver prima avviato un confronto serio, leale e condiviso tra tutte le forze del centrodestra. La priorità, oggi, non può essere il nome del candidato Sindaco, ma la costruzione della Siracusa che vogliamo per i prossimi anni. È necessario convocare quanto prima il tavolo del centrodestra, mettere attorno allo stesso tavolo tutte le forze politiche della coalizione e iniziare a scrivere insieme un programma per la città, individuando le priorità, le emergenze da affrontare, le opportunità di sviluppo e una visione amministrativa capace di guardare al futuro. Solo dopo aver definito questo percorso, e sulla base di un confronto politico condiviso, sarà possibile affrontare anche il tema della leadership e della candidatura a Sindaco.

Per questo motivo, parlare oggi di candidature e indicare nomi senza che sia stato ancora aperto un confronto tra gli alleati sarebbe non soltanto prematuro, ma anche politicamente inopportuno, perché rischierebbe di creare divisioni e di dare per acquisiti accordi che, ad oggi, non risultano essere stati assunti. Vogliamo essere molto chiari su questo punto: non esiste, allo stato attuale, alcun accordo del centrodestra sulla candidatura a Sindaco di Siracusa dell’on. Giuseppe Carta, così come non risultano essere state assunte decisioni condivise sul nome di alcun candidato. La nostra posizione non è contro qualcuno e non vuole chiudere la porta ad alcuna ipotesi. Al contrario, riteniamo che tutti i nomi e tutte le disponibilità possano essere valutati nel momento e nella sede appropriati, attraverso un confronto tra gli alleati e sulla base del progetto politico e amministrativo che saremo capaci di costruire insieme.

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Il centrodestra di Siracusa ha il dovere di dimostrare alla città di essere capace di superare personalismi e fughe in avanti. Prima vengono le idee, il programma, la squadra e il metodo di governo; successivamente verranno le scelte sulle candidature. Fratelli d’Italia e Forza Italia, pertanto, ribadiscono la propria disponibilità a lavorare con tutte le forze del centrodestra per convocare al più presto un tavolo di coalizione e avviare un confronto serio e costruttivo sul futuro di Siracusa. La città merita un progetto condiviso. Il candidato Sindaco sarà una conseguenza di quel progetto, non il suo punto di partenza”.