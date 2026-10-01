Carta sindaco di Siracusa: la proposta di Futuro Siracusano

Politica · Palazzo Vermexio

“Le recenti dichiarazioni dell’onorevole Giuseppe Carta aprono una riflessione sul futuro politico e amministrativo della città di Siracusa. Giuseppe Carta, sindaco di Melilli e deputato regionale, ha maturato negli anni un’esperienza amministrativa e politica che rappresenta un elemento da considerare nel confronto sulle prossime elezioni amministrative di Siracusa. Il suo legame con il territorio e l’attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche della nostra città sono aspetti che riteniamo debbano essere valutati con serietà. Futuro Siracusano ritiene pertanto che il nome di Giuseppe Carta possa rappresentare una candidatura da discutere e approfondire all’interno di un confronto più ampio”. A lanciare la proposta, in vista delle prossime elezioni Amministrative a Siracusa, è Ciccio Midolo per il movimento Futuro Siracusano.

“La nostra disponibilità al dialogo sul suo nome è concreta, ma questo non significa che il percorso sia già definito – sottolinea – Esistono altre disponibilità e altre ipotesi, così come Futuro Siracusano potrebbe valutare la possibilità di esprimere una propria candidatura. La priorità resta costruire un progetto credibile per Siracusa, individuando una squadra e una proposta amministrativa capaci di affrontare concretamente le esigenze della città. Il confronto è aperto e Futuro Siracusano intende parteciparvi con responsabilità, autonomia e nell’interesse esclusivo della città”.