Carte d’identità elettroniche, Alternativa Libera: “Cambiato il quadro normativo, il Comune di Siracusa rivaluti gli straordinari e informi i cittadini”

Alternativa Libera Siracusa interviene sulla questione delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE) dopo le recenti novità normative introdotte dal Governo, chiedendo all’Amministrazione comunale una rivalutazione delle misure straordinarie adottate nelle scorse settimane.

Secondo Salvatore Russo, componente del Gruppo di Lavoro Burocrazia e Atti Pubblici di Alternativa Libera, la proroga della validità delle carte d’identità cartacee non ancora scadute e la possibilità per i Comuni di rilasciare documenti provvisori modificano significativamente il contesto che aveva portato all’attivazione di interventi straordinari per accelerare il rilascio delle CIE.

Per questo motivo il movimento ritiene opportuno che il Comune di Siracusa verifichi la determina che prevede oltre 20 mila euro di spesa per il lavoro straordinario destinato all’emissione delle carte d’identità elettroniche, valutando se tali risorse siano ancora necessarie alla luce delle nuove disposizioni nazionali.

Alternativa Libera sottolinea che non si tratta di una critica all’operato degli uffici comunali, ai quali viene riconosciuto l’impegno profuso nelle ultime settimane, ma della necessità di garantire un utilizzo corretto delle risorse pubbliche, adeguando la programmazione alle mutate condizioni.

Contestualmente viene chiesto al Comune di fornire tempestivamente informazioni chiare ai cittadini sulle novità introdotte dal Governo, specificando quali carte cartacee restano valide, per quali utilizzi, quali procedure devono essere seguite, quali servizi continueranno a essere garantiti e quali sono i tempi effettivi per ottenere una Carta d’Identità Elettronica.