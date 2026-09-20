“Carte in Dimora” torna il 3 ottobre: cosa visitare a Siracusa

Cultura · Ministero Cultura

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa: un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese.

Patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e da ANCI, l’edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Gli appuntamenti in Sicilia

Ecco l’elenco, in continuo aggiornamento, di archivi e biblioteche che apriranno al pubblico sabato 3 ottobre in Sicilia:

Villa Piccolo, Capo d’Orlando (ME)

Villa Maria Giovanna, Giardini Naxos (ME)

Castello del Solacium – Cantine Pupillo, Contrada Targia (SR)

Biblioteca Saverio Nicastro, Chiaramonte Gulfi (RG)

Palazzo Burgio di Villafiorita, Palermo (PA)

Palazzo Costantino e Di Napoli 4 Canti, Palermo (PA)

Palazzo Oneto di Sperlinga, Palermo (PA)

Palazzo Manmano Gussio, Agira (EN)