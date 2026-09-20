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“Carte in Dimora” torna il 3 ottobre: cosa visitare a Siracusa

di Oriana Gionfriddo ·
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Castello del Solacium – Cantine Pupillo, Contrada Targia

Sabato 3 ottobre torna “Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Giunta alla V edizione, la manifestazione aprirà gratuitamente al pubblico archivi e biblioteche private in tutta Italia, offrendo un viaggio tra carteggi, mappe, pergamene, fotografie, libri e archivi d’impresa: un patrimonio spesso poco conosciuto, ma fondamentale per raccontare l’evoluzione delle comunità, dei territori e della vita culturale del Paese.

Patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e da ANCI, l’edizione 2026 coinvolgerà dimore storiche, fondazioni, musei pubblici e privati, trasformando la memoria storica in una risorsa viva per comprendere il passato e immaginare il futuro.

Gli appuntamenti in Sicilia

Ecco l’elenco, in continuo aggiornamento, di archivi e biblioteche che apriranno al pubblico sabato 3 ottobre in Sicilia:

Villa Piccolo, Capo d’Orlando (ME)

Villa Maria Giovanna, Giardini Naxos (ME)

Castello del Solacium – Cantine Pupillo, Contrada Targia (SR)

Biblioteca Saverio Nicastro, Chiaramonte Gulfi (RG)

Palazzo Burgio di Villafiorita, Palermo (PA)

Palazzo Costantino e Di Napoli 4 Canti, Palermo (PA)

Palazzo Oneto di Sperlinga, Palermo (PA)

Palazzo Manmano Gussio, Agira (EN)

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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