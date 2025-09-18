Cartucce, marijuana e coltelli: stretta della Polizia ad Avola

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’illegalità diffusa, al degrado urbano e al possesso illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, voluta dal Questore Roberto Pellicone e condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, la Polizia di Stato di quel centro ha, nella giornata di ieri, rafforzato il controllo del territorio ed ha identificato 81 persone in contesti e zone sensibili del centro di avola e ha controllato 53 mezzi. 12 sono state le sanzioni amministrative al codice della strada, in specie per l’utilizzo del telefonino durante la guida e per il mancato uso del casco di protezione.

Nel corso dei controlli gli agenti del Commissariato, diretti dal Commissario Capo Roberta Corsaro, hanno sorpreso un uomo di 42 anni alla guida della propria auto, in possesso di 18 cartucce cal. 38 special e 150 grammi di marijuana e lo hanno denunciato.

Inoltre, sempre durante l’attività di contrasto al possesso di armi, gli agenti del Commissariato avolese hanno denunciato un giovane di 22 anni per possesso di un grosso coltello con una lama di 22 centimetri e di un bastone di legno, occultato sotto il tappetino del conducente. Il ventiduenne è stato anche denunciato per guida senza patente e sanzionato per la mancanza della revisione e della copertura assicurativa del mezzo.

Infine, nell’ambito del contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sono stati identificati due cittadini marocchini, il primo, di 23 anni, è stato denunciato per aver fornito false generalità e sanzionato per aver esercitato abusivamente l’attività di parcheggiatore. Quest’ultimo, già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato condotto in un centro per il rimpatrio.

L’altro marocchino, di 47 anni, è stato anch’egli denunciato per aver fornito false generalità, sanzionato per aver esercitato abusivamente l’attività di parcheggiatore e per essere stato trovato in stato di ubriachezza.